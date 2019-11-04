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4 листопада • оновлено в 12:33
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"Перетворюється на СРСР": Чубаров розповів про катастрофу в окупованому Криму

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Захоплений Росією Крим усе більше нагадує СРСР останніх років свого існування. Це викликає відчай навіть у тих, хто був прихильником російського вторгнення на український півострів.

Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у інтерв'ю "Апострофу". Він наголосив, що ситуація на окупованій території погіршується дедалі більше.

Анексований Крим

Анексований Крим

Укрінформ

"Уже немає того відчуття ейфорії, немає радісних очікувань. Майже всі, хто тоді вірив, що вторгнення Росії й захоплення нею Криму – є благо, вже зовсім не сподіваються на це. Навіть у прихильників Росії сьогодні є великі сумніви, а у деяких – навіть відчай від того, що ситуація погіршується, особливо в економічній сфері, у питаннях працевлаштування, з робочими місцями для молоді", – сказав він.

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"Крим дедалі більше перетворюється на територію, риси соціального становища якої нагадують СРСР останніх років. Такі самі настрої, таке самі відчуття", – додав Чубаров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кримський проросійський блогер Олександр Горний заявив, що на окупованому півострові, як і в Росії, населення розчарувалося у владі та більше не чекає на добрі новини.

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Тема
Анексія Криму
Особа
Рефат Чубаров
Місце
Україна
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Эйфории действительно нет. Есть обычная жизнь вдали от украинского захолустья.
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4
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Это что за крендель?
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4
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не дождетесь
не дождетесь
И где же массовые протесты? Где партизанское движение?)) Почему сам Чубаров не в горах, в землянке?)
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7
1

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