"Перетворюється на СРСР": Чубаров розповів про катастрофу в окупованому Криму

Захоплений Росією Крим усе більше нагадує СРСР останніх років свого існування. Це викликає відчай навіть у тих, хто був прихильником російського вторгнення на український півострів.

Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у інтерв'ю "Апострофу". Він наголосив, що ситуація на окупованій території погіршується дедалі більше.

Анексований Крим Укрінформ

"Уже немає того відчуття ейфорії, немає радісних очікувань. Майже всі, хто тоді вірив, що вторгнення Росії й захоплення нею Криму – є благо, вже зовсім не сподіваються на це. Навіть у прихильників Росії сьогодні є великі сумніви, а у деяких – навіть відчай від того, що ситуація погіршується, особливо в економічній сфері, у питаннях працевлаштування, з робочими місцями для молоді", – сказав він.

"Крим дедалі більше перетворюється на територію, риси соціального становища якої нагадують СРСР останніх років. Такі самі настрої, таке самі відчуття", – додав Чубаров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кримський проросійський блогер Олександр Горний заявив, що на окупованому півострові, як і в Росії, населення розчарувалося у владі та більше не чекає на добрі новини.

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