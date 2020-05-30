Перестрілка в Броварах: суд виніс рішення щодо першого підозрюваного

Суд Броварів заарештував першого з групи підозрюваних у масштабній перестрілці 29 травня.

Як повідомив у Facebook заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, він буде знаходитися 60 днів під арештом без права внесення застави.

Прокуратура вимагає арешту для всіх затриманих

"Очікуємо аналогічні рішення і щодо інших затриманих з обох кримінальних угруповань – вінницьких і броварських", – зазначив заступник голови МВС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 травня в Броварах група озброєних людей розстріляла маршрутку прямо у дворі.

Правоохоронці затримали вже 28 учасників перестрілки в Броварах, всі вони знаходяться в ізоляторі.

В розбірках зі стріляниною між "групами підтримки" перевізників в Броварах Київської області брали участь "яскраві" представники кримінального світу. Серед них, за інформацією очевидців, був і лідер відомої київської ОПГ Віктор Журавель ("Віхан"). Тиждень тому він поскаржився, що його "замовили" і внесли в базу "Миротворця".

Активісти повідомляли про те, що тітушки залякують водіїв маршруток в Броварах, ще за кілька днів до масштабної розборки зі зброєю.

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