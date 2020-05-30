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30 травня • оновлено в 15:56
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Перестрілка в Броварах: суд виніс рішення щодо першого підозрюваного

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Суд Броварів заарештував першого з групи підозрюваних у масштабній перестрілці 29 травня.

Як повідомив у Facebook заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, він буде знаходитися 60 днів під арештом без права внесення застави.

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"Очікуємо аналогічні рішення і щодо інших затриманих з обох кримінальних угруповань – вінницьких і броварських", – зазначив заступник голови МВС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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