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21 лютого • оновлено в 17:53
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Переслідував майданівців: Офіс генпрокурора передав до суду звинувачення проти слідчого МВС

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Офіс Генерального прокурора 21 лютого направив в суд обвинувальний акт проти колишнього слідчого Дніпровського районного управління ГУ МВС України в Києві. Його підозрюють у протиправному переслідуванні учасників Революції Гідності.

Як повідомляється на офіційному сайті Офісу генпрокурора, слідство встановило, що колишній міліціонер, ймовірно, діючи за попередньою змовою групи осіб зі своїми керівниками і прокурорами 19 лютого 2014 року незаконно затримав та притягнув до кримінальної відповідальності завідомо не винних чотирьох осіб за нібито участь в масових заворушеннях 18 лютого 2014 в центральній частині столиці.

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"Крім того, на підставі клопотань зазначеного слідчого, за відсутності будь-яких доказів, які обгрунтовують повідомлену цим особам підозру, слідчі судді Дніпровського райсуду Києва двом з них обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – уточнюється в повідомленні.

Враховуючи викладені факти, колишньому слідчому інкримінується вчинення злочинів, передбачених:

  • частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 364 (зловживання владою і службовим становищем);

  • частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення);

  • частиною 2 статті 28, частиною 3 статті 371 (завідомо незаконне затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою);

  • частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 372 (притягнення завідомо не винного до кримінальної відповідальності);

  • частиною 2 статті 28, статтею 340 (незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій) Кримінального кодексу України.

В цілому, нагадали в Офісі генпрокурора, через протиправне переслідування 18 лютого 2014 року учасників Революції Гідності в суд направлено обвинувальний висновок стосовно шести слідчих, заступника і начальника слідчого відділу Дніпровського РУ ГУ МВС України в Києві, прокурора відділу прокуратури, судді та заступника голови Дніпровського районного суду.

"Відносно колишнього заступника прокурора Дніпровського району Києва здійснюється досудове розслідування в іншому кримінальному провадженні, а також його оголошено в розшук", – уточнюється в повідомленні.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Євромайдан Розстріли на Майдані
Місце
Україна
Теги
Міністерство внутрішніх справ України Революція Гідності Офіс генерального прокурора України
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