"Перемога за нами!" ЗСУ показали ліквідованого на Донбасі терориста

На Донбасі помер черговий терорист, який воював у складі "ДНР" проти України.
Як повідомив на сторінці у Facebook офіцер Збройних сил Анатолій Штефан (позивний "Штірліц"), 30 вересня помер Євген Герасимов ("Василич").
"Сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Усе буде Україна і перемога за нами!" – написав український військовий.
Ілюстрація. Терорист "ДНР"
06242.com.ua
Судячи з даних волонтерського сайту "Миротворець", Герасимову було 64 роки. Він родом із міста Сніжне Донецької області, останнім часом проживав у Донецьку.
Євген Герасимов ("Василич")
Миротворець
Євген Герасимов ("Василич")
Telegram-канал Анатолія Штефана
Євген Герасимов ("Василич")
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Євген Герасимов ("Василич")
Telegram-канал Анатолія Штефана
Telegram-канал Анатолія Штефана
Євген Герасимов ("Василич")
Telegram-канал Анатолія Штефана
Як писав OBOZREVATEL, нещодавно колишній ватажок "ДНР" Дмитро Трапезніков став новим главою адміністрації столиці республіки Калмикія (Росія) – Елісти.
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