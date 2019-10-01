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1 жовтня • оновлено в 22:01
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"Перемога за нами!" ЗСУ показали ліквідованого на Донбасі терориста

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На Донбасі помер черговий терорист, який воював у складі "ДНР" проти України.

Як повідомив на сторінці у Facebook офіцер Збройних сил Анатолій Штефан (позивний "Штірліц"), 30 вересня помер Євген Герасимов ("Василич").

"Сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Усе буде Україна і перемога за нами!" – написав український військовий.

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Ілюстрація. Терорист

Ілюстрація. Терорист "ДНР"

06242.com.ua

Судячи з даних волонтерського сайту "Миротворець", Герасимову було 64 роки. Він родом із міста Сніжне Донецької області, останнім часом проживав у Донецьку.

Євген Герасимов (

Євген Герасимов ("Василич")

Миротворець

Євген Герасимов (

Євген Герасимов ("Василич")

Telegram-канал Анатолія Штефана

Євген Герасимов (

Євген Герасимов ("Василич")

Соцмережі

Євген Герасимов (

Євген Герасимов ("Василич")

Telegram-канал Анатолія Штефана

"Перемога за нами!" ЗСУ показали ліквідованого на Донбасі терориста

Telegram-канал Анатолія Штефана

Євген Герасимов (

Євген Герасимов ("Василич")

Telegram-канал Анатолія Штефана

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно колишній ватажок "ДНР" Дмитро Трапезніков став новим главою адміністрації столиці республіки Калмикія (Росія) – Елісти.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Новини ДНР Новини ЛНР фотографии смерть Збройні сили України
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Штефану дырявому в детстве не хватило билетов в кино,он теперь настальгирует.
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
ВСУ убили старика местного, который защищал свою землю от Укр ига и продажи. СУГС!
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hunt andres
hunt andres
Очередной? Ссуки, тодько за сентябрь вы признали 13 ушкваренных Героев. Сколько тх было на самом деле? Твари какложопые.
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