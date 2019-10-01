"Перемога за нами!" ЗСУ показали ліквідованого на Донбасі терориста

На Донбасі помер черговий терорист, який воював у складі "ДНР" проти України.

Як повідомив на сторінці у Facebook офіцер Збройних сил Анатолій Штефан (позивний "Штірліц"), 30 вересня помер Євген Герасимов ("Василич").

"Сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Усе буде Україна і перемога за нами!" – написав український військовий.

Ілюстрація. Терорист "ДНР" 06242.com.ua

Судячи з даних волонтерського сайту "Миротворець", Герасимову було 64 роки. Він родом із міста Сніжне Донецької області, останнім часом проживав у Донецьку.

Євген Герасимов ("Василич") Миротворець

Євген Герасимов ("Василич") Telegram-канал Анатолія Штефана

Євген Герасимов ("Василич") Соцмережі

Євген Герасимов ("Василич") Telegram-канал Анатолія Штефана

Telegram-канал Анатолія Штефана

Євген Герасимов ("Василич") Telegram-канал Анатолія Штефана

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно колишній ватажок "ДНР" Дмитро Трапезніков став новим главою адміністрації столиці республіки Калмикія (Росія) – Елісти.

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