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"Перемога за нами!" У мережі показали мертвих терористів із Донбасу

7.7тЧитати матеріал російською

Офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц) показав у мережі фото двох убитих на Донбасі терористів.

Так, Микита Руденко був ліквідований 10 червня. Родом із Суходільська Луганської області. У мережі пишуть, що хлопцю було 23 роки. Його смерть підтвердив батько Микола Руденко. "Прости ти нас усіх!" — написав він на своїй сторінці у соцмережі і показав фото вбитого бойовика.

Другий терорист — Анатолій Власов 1976 року народження — був знищений 22 квітня. Родом він із міста Зоринськ Луганської області.

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Ліквідований Микита Руденко (праворуч)

Ліквідований Микита Руденко (праворуч)

Telegram Анатолія Штефана (Штірліца)

Бойовика ліквідували у районі Сокільників на Луганщині. У мережі також з'явилися скорботні повідомлення.

"Все буде Україна, перемога за нами!" — резюмував Штефан (Штірліц).

"Перемога за нами!" У мережі показали мертвих терористів із Донбасу
"Перемога за нами!" У мережі показали мертвих терористів із Донбасу
"Перемога за нами!" У мережі показали мертвих терористів із Донбасу

Як повідомляв OBOZREVATEL, один окупант був знищений, ще троє — поранені у результаті бойових дій на Донбасі 12 червня.

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Теми
Війна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Приятно прочесть утром, что зажмурились ещё два ушлёпка! Так и продолжать парни!
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Petrova Kristina
Petrova Kristina
Страшны рюсске тэррорысты... из Луганской области оба... Грaждaнckaя война - это самое страшное, что может случиться с народом. Нет в этой войне ни героев, ни победителей.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А сколько там свiдомого бидла пополнили небесную скотню?
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