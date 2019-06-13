"Перемога за нами!" У мережі показали мертвих терористів із Донбасу

Офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц) показав у мережі фото двох убитих на Донбасі терористів.

Так, Микита Руденко був ліквідований 10 червня. Родом із Суходільська Луганської області. У мережі пишуть, що хлопцю було 23 роки. Його смерть підтвердив батько Микола Руденко. "Прости ти нас усіх!" — написав він на своїй сторінці у соцмережі і показав фото вбитого бойовика.

Другий терорист — Анатолій Власов 1976 року народження — був знищений 22 квітня. Родом він із міста Зоринськ Луганської області.

Ліквідований Микита Руденко (праворуч) Telegram Анатолія Штефана (Штірліца)

Бойовика ліквідували у районі Сокільників на Луганщині. У мережі також з'явилися скорботні повідомлення.

"Все буде Україна, перемога за нами!" — резюмував Штефан (Штірліц).

Як повідомляв OBOZREVATEL, один окупант був знищений, ще троє — поранені у результаті бойових дій на Донбасі 12 червня.

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