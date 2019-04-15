"Перемир'я?" Офіцер ЗСУ показав обстріл українських захисників "ДНРівцями"

У мережі показали відео обстрілу терористами "ДНР" позицій захисників України на Донбасі.
Ролик з'явився на своїй сторінці у Facebook офіцера ЗСУ Анатолія Штефана (Штірліца). "Перемир'я?" – написав у пості він.
Український військовий уточнив, що ролик знятий на Маріупольському напрямку - поблизу висоти "Дєрзкая" Новоазовського району Донецької області.
Скрін відео
"9 ошпмп 1 АК російських окупантів обстрілює позиції ОС з укороченого 82 мм міномета", – написав Штефан.
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні окремий загін спеціального призначення Національної гвардії "Азов" показав знищення техніки терористів "ДНР" на Донбасі.
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