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"Перемир'я?" Офіцер ЗСУ показав обстріл українських захисників "ДНРівцями"

1.8тЧитати матеріал російською

У мережі показали відео обстрілу терористами "ДНР" позицій захисників України на Донбасі.

Ролик з'явився на своїй сторінці у Facebook офіцера ЗСУ Анатолія Штефана (Штірліца). "Перемир'я?" – написав у пості він.

Український військовий уточнив, що ролик знятий на Маріупольському напрямку - поблизу висоти "Дєрзкая" Новоазовського району Донецької області.

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"Перемир'я?" Офіцер ЗСУ показав обстріл українських захисників "ДНРівцями"

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"9 ошпмп 1 АК російських окупантів обстрілює позиції ОС з укороченого 82 мм міномета", – написав Штефан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні окремий загін спеціального призначення Національної гвардії "Азов" показав знищення техніки терористів "ДНР" на Донбасі.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасутерористи "ДНР"ДНРНовини ДНРвидео
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Эй, хохолики! А почему нет новости, шо Матиос за бугор сьебся?
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Питон Каа
Питон Каа
Он сам снимал или войны Донбасса ему видео скинули? А откуда понятно, что это они, а не нацисты из "Азова"?
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