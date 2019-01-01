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Перемир'я? На Донбасі загинув перший у 2019 році український воїн

5.3тЧитати матеріал російською

У понеділок, 31 грудня, на Донбасі внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ загинув український військовослужбовець. Ворог відкрив масовані обстріли незважаючи на оголошене на свята перемир'я (щоб подивитися відео по темі, доскрольте до кінця сторінки).

Такі дані оприлюднив прес-центр Операції Об'єднаних сил у Facebook. Терористи за добу двічі порушили режим припинення вогню — у відповідь на це підрозділи ООС застосовували зброю.

За даними розвідки, двоє окупантів були знищені і троє отримали поранення.

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"Водночас зафіксований один випадок застосування забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Зокрема, ворог відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм по позиціях українських військових в районі населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку. На Луганському напрямку ворог відкривав вогонь із БМП-1 по позиціях українських військових у районі населеного пункту Новотошківське", — йдеться у повідомленні.

Перемир'я? На Донбасі загинув перший у 2019 році український воїн

Відео по темі:

Як писав OBOZREVATEL, раніше повідомлялося про двох поранених 31 грудня на Донбасі українських військовослужбовців.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООСтерористи "ДНР"загинули військові
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Утилизация бандеровцев продолжается.
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Бандурко Степан
Бандурко Степан
Заголовок статьи написан с ошибкой (перемирье - неправильно). Есть редакторы или корректоры у этого сайта?
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Если хоть одна мразь предложит договариваться,смело бить в харю.
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