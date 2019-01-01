Перемир'я? На Донбасі загинув перший у 2019 році український воїн

У понеділок, 31 грудня, на Донбасі внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ загинув український військовослужбовець. Ворог відкрив масовані обстріли незважаючи на оголошене на свята перемир'я (щоб подивитися відео по темі, доскрольте до кінця сторінки).

Такі дані оприлюднив прес-центр Операції Об'єднаних сил у Facebook. Терористи за добу двічі порушили режим припинення вогню — у відповідь на це підрозділи ООС застосовували зброю.

За даними розвідки, двоє окупантів були знищені і троє отримали поранення.

"Водночас зафіксований один випадок застосування забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Зокрема, ворог відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм по позиціях українських військових в районі населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку. На Луганському напрямку ворог відкривав вогонь із БМП-1 по позиціях українських військових у районі населеного пункту Новотошківське", — йдеться у повідомленні.

Відео по темі:

Як писав OBOZREVATEL, раніше повідомлялося про двох поранених 31 грудня на Донбасі українських військовослужбовців.