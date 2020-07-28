Перемир'я на Донбасі вигідне Путіну, – Клімкін

Главі Росії Володимиру Путіну вигідне перемир'я на Донбасі, яке почалося з понеділка, 27 липня.

Так вважає колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Своєю думкою він поділився в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Він [Путін] за менталітетом дзюдоїст: "потягнути – відпустити". Всі пам'ятають, яким був липень? Зараз "відпустити". І Путін думає, що для нього виграшна вилка. Зараз будуть провокувати і потім говорити, що це Україна. Або, якщо все-таки тримається припинення вогню, через два тижні нам скажуть, що це справжня безпека. Путін думає: ми підемо або в цю сторону, або в сторону припинення вогню і потім будемо нагинати.

У вересні Путін дуже сподівається на саміт постійних членів Ради безпеки, він не знає, як закінчаться американські вибори, як виходитиме з карантину Євросоюз. Ця гра Путіна абсолютно свідома", – вважає Клімкін.

Як писав OBOZREVATEL, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков напередодні заявив, що Росія не може гарантувати припинення вогню на Донбасі. За його словами, РФ нібито не є учасником подій на сході України, які він вчергове охрестив "конфліктом".