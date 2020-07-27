Перемир'я на Донбасі: у штабі ООС відзвітували про ситуацію
Російські окупаційні війська на Донбасі.
У штабі ООС повідомили, що на Донбасі почав діяти наказ припинення вогню.
Відзначається, що даний наказ відповідає справжнім заходам, які були визначені тристоронньою контактною групою і вступили в силу з 00:00 годин 27 липня.
"Згідно з рішенням Тристоронньої контактної групи від 22 липня 2020 року Командування Об'єднаних сил повідомляє, що 26 липня 2020 року видано наказ командувача Об'єднаних сил про дотримання повного і всеосяжного режиму припинення вогню", – відмічено в повідомленні.
Перемир'я на Донбасі: у штабі ООС відзвітували про ситуацію
Нагадаємо, що 22 липня на засіданні Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) домовилися про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня.
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