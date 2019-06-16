"Переламало з ніг до голови": чортове колесо вбило хлопця на Херсонщині

26-ти річний хлопець загинув під час монтажу колеса огляду. Трагедія сталася в Скадовському районі Херсонської області.

Про це повідомляє "Херсон Daily". За інформацією видання, страшний інцидент трапився в суботу 15-го червня.

Місце події "Новий день"

Під час установки атракціону, той нахилився і одна з опор буквально розчавила монтажника. На момент прибуття "Швидкої" потерпілий був ще живий, але помер в лікарні.

Як заявив начальник управління МНС в Херсонській області Сергій Чорний, швидше за все причиною трагедії було ненадійне закріплення опори. Однак точні висновки буде робити поліція і експерти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві за добу 9 червня були знайдені тіла трьох людей, що утонули. Дві події трапилися в Оболонському районі, ще одна – в Дарницькому.

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