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17 листопада • оновлено в 01:39
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Чому Україні не потрібні захоплені Путіним кораблі: журналіст розкрив серйозний нюанс

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Повернення захоплених Росією у Керченській протоці катерів – крок назустріч України щодо Росії.

Таку думку висловив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook. Він вважає, що наявність у РФ українських суден була своєрідним важелем тиску на російського президента Володимира Путіна.

Повернення "Нікополя", "Бердянська" і "Яни Капу" для глави РФ, додав він, є вимушеним.

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У Зеленського заявили про прорив щодо захоплених Росією кораблів

"Після перемоги України в Морському суді в справі щодо захоплення катерів, і після продовження юридичної роботи, Росію чекали нові програні суди, великі санкції і штрафи, ймовірні арешти російських судів по всьому світу для забезпечення українського позову.

Якби Україна продовжила юридичну війну і не приймала захоплені катери, Росія була б поставлена в складне становище", – написав журналіст.

Кораблі ВМС України

Кораблі ВМС України

РБК

На його думку, після повернення кораблів президент України Володимир Зеленський "розраховує на зустрічні поступки РФ під час зустрічі в "нормандському форматі".

"Перш за все, Зеленський очікує, що Путін нарешті припинить знущатися над сотнями українських заручників і полонених і погодиться на обмін", – додав Бутусов.

Нагадаємо, напередодні в Міністерстві закордонних справ Росії спростували домовленість повернути захоплені близько Керченської протоки українські кораблі до саміту в "нормандському форматі" 9 грудня.

15 листопада газета "Коммерсантъ" повідомила, що Росія нібито поверне українські "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу", відбуксувавши їх в море, де кораблі повинна зустріти українська сторона. Уточнювалося, що Москва і Київ нібито вже приступили до обговорення дати і місця.

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Теми
Російсько-український конфлікт Анексія Криму
Особи
Юрій Бутусов Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Керченська протока
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Ш. Олег
Ш. Олег
В смыслe? То eсть, Укрaина, сoгласившись пpинять нaзад свoи aрeстованные плaвсредства, окaжет Рoссии бoльшую уcлугу и будeт впрaве ожидать от нeё встрeчных уступoк??? Пожaлуйста, скaжите мнe, чтo я бaрaн и вcё пoнял нeправильно! Инaче… мaма дорoгая, дaже стрaшно пoдумать, чтo я нe ошибcя... :)
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Mega Death
Mega Death
В натуре, xoxлы живут в другой реальности))
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Орда омонголенных мордвин не будет прекращать издевательства над захваченными ею украинцами-заложниками.
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