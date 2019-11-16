Чому Україні не потрібні захоплені Путіним кораблі: журналіст розкрив серйозний нюанс

Повернення захоплених Росією у Керченській протоці катерів – крок назустріч України щодо Росії.

Таку думку висловив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook. Він вважає, що наявність у РФ українських суден була своєрідним важелем тиску на російського президента Володимира Путіна.

Повернення "Нікополя", "Бердянська" і "Яни Капу" для глави РФ, додав він, є вимушеним.

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"Після перемоги України в Морському суді в справі щодо захоплення катерів, і після продовження юридичної роботи, Росію чекали нові програні суди, великі санкції і штрафи, ймовірні арешти російських судів по всьому світу для забезпечення українського позову.

Якби Україна продовжила юридичну війну і не приймала захоплені катери, Росія була б поставлена в складне становище", – написав журналіст.

Кораблі ВМС України РБК

На його думку, після повернення кораблів президент України Володимир Зеленський "розраховує на зустрічні поступки РФ під час зустрічі в "нормандському форматі".

"Перш за все, Зеленський очікує, що Путін нарешті припинить знущатися над сотнями українських заручників і полонених і погодиться на обмін", – додав Бутусов.

Нагадаємо, напередодні в Міністерстві закордонних справ Росії спростували домовленість повернути захоплені близько Керченської протоки українські кораблі до саміту в "нормандському форматі" 9 грудня.

15 листопада газета "Коммерсантъ" повідомила, що Росія нібито поверне українські "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу", відбуксувавши їх в море, де кораблі повинна зустріти українська сторона. Уточнювалося, що Москва і Київ нібито вже приступили до обговорення дати і місця.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

25 листопада 2018 року в Керченській протоці корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.

У полон потрапили 24 члени екіпажу, при цьому троє моряків отримали поранення. Вони повернулися на Батьківщину в результаті обміну.

Україна звернулася в Міжнародний трибунал ООН з морського права, щоб довести незаконність дій РФ.

25 травня суд постановив негайно звільнити всіх українців і три захоплених кораблі, однак конкретних дій після цього не було.

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