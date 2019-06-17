Пам'ятник є, героїв немає? В "ЛНР" пішли на нову цинічну витівку. Фотофакт

У тимчасово окупованому Луганську 17 червня відкрили пам'ятник російським репортерам, які загинули під час війни на Донбасі.

Про це повідомляє Telegram-канал Inside Donetsk. Уточнюється, що монумент, присвячений журналістам Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії (ВДТРК) Ігорю Корнелюку та Антону Волошину, знаходиться в сквері Героїв Великої Вітчизняної війни.

Відкрили пам'ятник глава "ЛНР" Леонід Пасічник, вдова загиблого журналіста Ірина Волошина та генеральний директор ВКТРК Олег Добродєєв.

На меморіалі зображені відеокамера, шолом із написом "PRESS" і мікрофон із написом "Россия".

Пам'ятник російським репортерам у "ЛНР" Inside Donetsk

На дошці розміщений підпис: "Журналистам телеканала "Россия" Антону Волошину и Игорю Корнелюку, погибшим под Луганском 17.06.2014".

Пам'ятник російським репортерам у "ЛНР" Inside Donetsk

Пам'ятник російським репортерам у "ЛНР" Inside Donetsk

"Ми відкрили пам'ятник нашим хлопцям, які загинули під селищем Металіст п'ять років тому. Насправді, це пам'ятник не тільки Антону Волошину і Ігорю Корнелюку. Це пам'ятник усім нашим", – написав у Telegram журналіст Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії Андрій Медведєв.

Пам'ятник російським репортерам у "ЛНР"

Пам'ятник російським репортерам у "ЛНР"

Пам'ятник російським репортерам у "ЛНР"

Пам'ятник російським репортерам у "ЛНР"

Пам'ятник російським репортерам у "ЛНР"

Скрін повідомлення Медведєва

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в окупованому Донецьку в парку ім. Ленінського комсомолу відкрили пам'ятник російському "польовому командирові" Олегу Мамієву на прізвисько Мамай.

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