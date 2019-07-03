"Пам'ятаєте діда?" Історія зрадника України-"медівника" отримала несподіване продовження

Історія Миколи Рубана, який у січні 2015 року приніс на блокпост сил АТО в Станиці Луганській Луганській області банку з медом з вибухівкою, отримала продовження.

Як з'ясувалося, зараз терористи в соцмережах активно збирають гроші йому "на лікування" і носять передачі в Городищенську колонію (під Рівним). Про це на своїй сторінці в Facebook розповіла журналістка Ольга Омельянчук.

"На своїх пабліках окупанти обговорюють, що "невинного дідуся" або Діда Медівника, нібито, намагалися насильно лікувати в психіатрії від суїцидальних нахилів. Ще кажуть, що в ІК 96 поруч з ним сидять й інші терористи: наприклад, росіянин Олег Доронін, який воював, зокрема, у батальйоні бойовиків "Привид", і був затриманий у районі Попасної у липні 2015 року", – додала вона.

Микола Рубан Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, діда-підривника затримали в лютому 2019 року працівники Служби безпеки України спільно з бійцями батальйону "Чернігів".

У березні 2016 року його засудили до 15 років позбавлення волі за вчинення терористичного акту, який призвів до загибелі українського військовослужбовця.

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