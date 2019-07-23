Український корабель згорів біля берегів Африки: що відомо про жертв і курсантів із Криму на борту

Український океанський траулер "Іван Голубець", який ходив під грузинським прапором, згорів біля берегів Мавританії.

На борту було приблизно 90 членів екіпажу. За деякими даними, 35 із них – громадяни України, 28 – росіяни, решта – мавританці. За непідтвердженою поки інформацією, загинув один зі членів екіпажу, моторист Олег Н. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

На борту були курсанти з Керчі

Горіти судно почало ще 20 липня. Вогонь спалахнув у машинному відділенні, де, ймовірно, і перебував моторист Олег Н.

Судячи з розміщених відео, на судні виникло сильне задимлення, тому що чорний дим піднімався стіною. Капітан вирішив евакуювати весь екіпаж. Олег залишився у машинному відділенні.

Горить траулер "Іван Голубець" ВК

На допомогу морякам прийшло судно "Капітан Сухондяєвський", воно відбуксирувало траулер до берега.

Траулер відбуксирували seafarersjournal.com

На борту пошкодженого траулера були троє курсантів Керченського державного морського училища (КГМТУ) з окупованого Криму, які проходили там практику. Як повідомили в училищі, усі троє живі й здорові. Зараз перебувають у готелі і чекають відправлення додому. Про це в навчальний заклад повідомив капітан траулера і теж випускник КГМТУ Сергій Тимченко.

Але до НП із траулером капітан хвалився, що практика проходить добре, і курсанти вже навчилися ставити трали й несуть вахту. На сторінці вузу в соцмережах розміщували фото курсантів.

Курсант Максим Тищенко ВК

З курсантами все добре ВК

Відключають прилади, щоб ловити рибу

За попередньою інформацією, причиною пожежі на судні міг стати розрив паливної трубки в першому циліндрі, через це залило турбіну.

Також відомо, що після виходу в океан на траулері відключили електронні прилади ідентифікації.

За словами експерта і редактора журналу "Морський бюлетень" Михайла Войтенка, так роблять багато суден, які ловлять рибу в Атлантиці.

Після пожежі seafarersjournal.com

"Річ у тому, що ООН наклала безліч обмежень на вилов риби в океані. Нібито вона може зникнути. Насправді рибу в тих місцях ловлять уже десятиліттями. Хоча судно було під прапором Грузії, наскільки я розумію, орендувала його місцева компанія. Мабуть, їм простіше мати справу з грузинським траулером, і командою, яка складається з українців і росіян. Так їм дешевше. Тому місцеві рибалки знають, де треба ловити і як все це обійти. Для цього вимикають прилади на судні, щоб неможливо було визначити, де вони зараз ловлять", – пояснив OBOZREVATEL Войтенко.

Що стосується пожежі, то, за словами експерта, риболовецькі судна горять досить часто.

"Буквально тиждень тому горіло японське судно. Судячи з фото, "Іван Голубець" не дуже сильно постраждав, просто там було багато диму. В них у трюмах багато гофрованої тари, яка горить сильно, довго і дає дуже багато диму. Тому таке враження, що все згоріло", – впевнений Войтенко.

Тіло поки не знайшли

У Профспілці працівників морського транспорту підтверджують, що траулер дійсно зареєстрований у Грузії.

"За інформацією від капітана, судно вигоріло повністю, і чи вціліли документи – важко сказати. Відомо, що документи 10 українців були знищені, і зараз МЗС України вживає всіх заходів, щоб видати їм тимчасові посвідчення і відправити людей додому", – повідомили OBOZREVATEL у профспілці.

Також підтвердили, що є інформація про загибель одного зі членів екіпажу. "Але поки труп його не знайшли, тому говорити про смерть не можна", – підкреслюють там.

Що стосується погашення збитків, то в профспілці вважають, що спочатку має бути проведено розслідування, яке встановить причини пожежі: "Таке судно повинно бути застраховане і збитки погашаються за рахунок страхових виплат".

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