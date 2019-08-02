Закопала живцем? Подробиці звірячого вбивства немовляти молодою прикордонницею на Волині

Страшна історія трапилася у невеликому містечку Устилуг Волинської області – 20-річна прикордонниця таємно народила дівчинку. Потім дитину закопали на городі сусіда.

Правда розкрилася, коли породіллі довелося звернутися до лікарні із кровотечею. Поліцейські відкопали тіло дівчинки. Наразі справу веде Державне бюро розслідувань. Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

Колеги шоковані

Колеги військовослужбовця шоковані звісткою про її вагітність.

"Вона півтора року служила на кордоні, була інспектором прикордонної служби. Жодних претензій до неї не було, жодних стягнень за нею теж не значилося. Вона виходила на чергування до останнього. Вела журнал обліку обстановки, ніякого фізичного навантаження у неї не було. І ніхто навіть не помічав, що вона вагітна. Вона не зверталася до наших лікарів, на облік у зв'язку із вагітністю не ставала", – розповіла OBOZREVATEL прессекретар Львівського прикордонного загону Ярослава Мельник.

Пункт прикордонного пропуску в Устилузі volodymyr.rayon.in.ua

Щоправда, неофіційно прикордонники кажуть, що останнім часом стало помітно, що 20-річна сержант погладшала і ніби як вагітна.

"Ходили чутки, що вона виходить заміж. Але з ким зустрічається, хто батько цієї дитини, ми не знаємо. Це її особисте життя. Ні з ким вона зараз спілкуватися не хоче, наскільки я знаю. Що її підштовхнуло до цього, навіть складно уявити . Зрештою, могла б відмовитися від дівчинки, у нас багато людей бажають усиновити дитину", – сказав нам один із колег горе-мами.

Палату породіллі ніхто не охороняє

Одна з сусідок розповіла, що останнім часом дівчина намагалася не "світитися".

"Її якось менше стало видно. Вона особливо на вулицю не виходила, хіба що на службу їхала. Та й мама її нічого не розповідала", – каже сусідка.

Відомо, що народила дівчинку прикордонниця у вуличному туалеті. А тіло новонародженої закопали на городі у сусіда, якого не було вдома. Зверху придавила камінням.

"Тут цілий день чергувала поліція. Можливо, вони стежили, щоб тіло дитини не переховали. Хтось розповідає, що тільце дівчинки знайшли у коробці, хтось каже, що загорнуте в пакет, зараз уже не розбереш. Але багато хто впевнений, що малятко закопали живим. Хоча я в це не вірю", – зазначила у бесіді з OBOZREVATEL сусідка.

Місце, де трапилася трагедія скрін ТСН

Як уточнили у Держбюро розслідувань, яке зараз веде цю справу, тіло дитини було загорнуте у тканину.

Приховати пологи жінці не вдалося тому, що у неї відкрилася сильна кровотеча. Спочатку вона намагалася впоратися сама, але їй ставало все гірше і довелося викликати швидку. 29 липня її доправили у Волинську обласну лікарню у Боголюбах.

Там лікарі відразу зрозуміли, що 20-річна дівчина нещодавно народила. У лікарні кажуть, що надійшла вона у тяжкому стані, у неї була втрата крові і дуже низький гемоглобін.

"Наш лікар її запитав, де дитина? Вона спочатку несла якусь маячню, що не народжувала. Потім сказала, що був викидень на другому місяці вагітності. Але ж лікарі можуть відрізнити терміни. Звісно, головний лікар відразу подзвонив у поліцію", – розповіла OBOZREVATEL одна із медиків лікарні.

Лікарня у Боголюбах Скрін відео ТСН

Зараз породілля перебуває у лікарні, у стані середньої важкості. Незважаючи на те, що вона під слідством, її палату ніхто не охороняє.

"Вона занадто слабка, щоб утекти. Але у неї вже є адвокат, він приходив до неї. Наскільки ми знаємо, вона все заперечує. Але навряд чи їй це допоможе, зроблять експертизу, доведуть, що її дочка", – обурюється медик.

Експертизи триватимуть протягом місяця

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 117 КК України (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини). Також збираються провести низку експертиз, які мають дати відповідь на питання, від чого померла новонароджена.

"Експертизи триватимуть протягом місяця. Після цього підозрюваній можуть висунути підозру", – уточнила прессекретар ДБР по західних областях Зоряна Тивен.

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