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Пакував героїн у цибулини: Україна визнала біженцем наркобарона з Білорусі

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Міграційна служба України видала статус біженця міжнародному наркобарону білоруського походження Володимиру Юрченку, який з 2015 року перебуває в розшуку Інтерполу.

Про це в Facebook написала головний редактор програми розслідувань "Схеми" Наталія Седлецька. Вона уточнює, що злочинця затримали в Україні ще 2 роки тому. Тоді про нього повідомляли правоохоронні органи, що за фігурантом тягнеться довгий шлейф злочинної діяльності, пов'язаної з організацією поставок героїну в нашу країну, зокрема досить екстравагантним способом – упакованим у цибулини.

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"Тепер замість того, щоб бути екстрадованим у Білорусь, він може вийти на свободу і перетворитися з білоруського наркобарона в українського. Зрозумівши, що натворили, в Міграційній службі з часом скасували наркоторговцю статус біженця, але Юрченко відбивається через український суд і вже виграв першу інстанцію", - написала журналістка.

Володимир Юрченко

Володимир Юрченко

Радіо Свобода

Седлецька повідомила, що 19 березня в Києві відбудеться апеляційний розгляд справи.

"Якщо він виграє і цей суд - це автоматично означатиме, що він не підлягає екстрадиції і залишається в Україні", - підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 березня стало відомо, що в Україні затримали небезпечного злочинця з Росії, якого розшукував Інтерпол.

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Місце
Україна
Теги
Державна міграційна служба УкраїниАпеляційний суд Києва
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Станиславский Сергей
Станиславский Сергей
За все 28 лет независимости дойти до полной деградации государства, особенно за последние пять лет, это нужно постараться!!!
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Вин потрибэн Украйини! :-)))
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