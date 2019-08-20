"Оцтом відмивали будинок?" Розкрилися страшні деталі вбивства Дарини Лук'яненко

Батьків 11-річної Дарини Лук'яненко з Одещини, яку по-звірячому позбавив життя сусід, стверджують, що родичі вбивці були в курсі, що саме він скоїв цей страшний злочин, і могли допомагати йому приховати сліди.

Як розповів OBOZREVATEL тато Даринки, вночі, після зникнення дівчинки, родичі Миколи Тарасова принесли додому цілу упаковку оцту.

"...Під час пошуків вони вночі приходили на ринок, перелізли через паркан і взяли у себе в контейнері упаковку оцту. Щоб із його допомогою відмивати сліди крові в будинку. Якби вони брали його для заготовок, то достатньо було б узяти пляшку, потім ще одну. Навіщо серед ночі раптом знадобилася упаковка?" – вважає Сергій.

Дарина Лук'яненко з татом і сестрою Facebook Сергія Лук'яненка

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Як раніше писав OBOZREVATEL:

13 червня в селі Іванівка Одеської області зникла 11-річна дівчинка Дарина Лук'яненко. Вона з ринку вирушила до школи на заняття з танців, але туди так і не дійшла.

Декілька днів волонтери й поліція шукали дівчинку. Але тіло виявили лише 19 червня. Дарина була убита і скинута у вигрібну яму на території будинку Тарасових. У цьому злочині зізнався 22-річний Микола Тарасов.

Батьки Тарасова стверджують, що вони не знали про те, що зробив їхній син і навіть пройшли детектор брехні.

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