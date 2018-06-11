Отруєння школярів у Черкасах: все про дивні знахідки та результати досліджень

Журналісти провели незалежне розслідування причини отруєння дітей на шкільній лінійці в Черкасах і в Новомосковську.

В ході дослідження, в учнів взяли проби волосся. Аналіз показав, що у них в організмі не вистачало основних елементів. За словами експертів, це може згубно вплинути на щитовидну залозу. До того ж, дисбаланс може призвести до різних захворювань. Про це йшлося в сюжеті "Говорить Україна".

Лікарі порадили батькам здати аналіз крові і сечі. Побутували різні версії того, що сталося в Черкасах, Новомосковську, а за три дні до цього і в Павлограді. Серед основних, отруєння їжею, водою, отрутою для обробки дерев, а також розташування через паркан військової частини, де нібито вночі розкривали цистерну з невідомою речовиною. Всі версії спростували.

Крім того, в Черкасах ходили чутки про викид з місцевого хімічного заводу. На нездужання, крім дітей, також скаржилися деякі дорослі. У свою чергу, на самому підприємстві, спростували інформацію. Це мотивували тим, що діти не отруїтися через викид, тому що в безпосередній близькості, ніхто не скаржився.

До будівлі підприємства вдалося з легкістю проникнути. У численних приміщеннях, які ніяк не охоронялися, журналісти виявили прямо під ногами банки з невідомою рідиною, на яких не було підпису.

В ході аналізу експертам вдалося з'ясувати, що в одному з флаконів перебувала азотна кислота. Відзначається, що її вплив може бути небезпечним для здоров'я. Якби речовину розпорошили у великій кількості, могли постраждати органи дихання, зокрема слизова оболонка.

За даними експертів, біль в животі, якифй спостерігалася у черкаських школярів, цілком міг бути викликаним отруєнням азотної кислоти. До того ж, у однієї з потерпілих був опік навколо очей. А такий ефект, рівно як і опік слизових, може спостерігатися при розпилюванні. При цьому, всі люди в хмарі могли випробувати однакові ознаки з ускладненнями.

У другому флаконі знайшли молочну кислоту, яка за своєю природою є безпечною. Адже вона міститься і в організмі людини.

У третій бутлі виявився бензол. Експерти відзначили, що ця речовина легко загорається і горить в повітрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 травня на території з школи № 8 в Черкасах під час проведення шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття і почали втрачати свідомість учні школи .

Всього на лінійці були присутні 424 учня, більше 50 з них були госпіталізовані. Попередня версія інциденту - отруєння невідомою речовиною. У Центрі громадського здоров'я МОЗ розповіли, що причиною міг стати розлив нафтопродуктів в сусідній військовій частині.