Отримав хімічний опік: у Рівному "тітушки" Шарія напали на АТОвця

У вівторок, 16 липня, в центрі Рівного прихильники скандального блогера Анатолія Шарія, який мітить у народні депутати, напали на учасника АТО Тараса Давидюка.

Про це потерпілий написав на своїй сторінці у Facebook. Пост проілюстровано фотографією Давидюка після інциденту.

"Тітушки з ватної партії Шарія напали на мене. Результат: у мене — хімічні опіки ока першого ступеня, вони — забрали свої кульки й відступили в бік пивзаводу", — пише він, зазначивши, що ситуація трапилася поблизу мосту через Устю приблизно о 16-й годині.

Потерпілий Тарас Давидюк Facebook Тарас Давидюк

"У відповідь на питання, хто вони такі, що роблять і що забули в Україні — "запшикали" мені газовим балончиком очі. Врятували сонцезахисні окуляри", — пише потерпілий.

Давидюк розповів, що після лікарні побував у адвоката і написав заяву в поліцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у школі №29 Оболонського району міста Києва працює вчителька математики, яка поширює проросійські картинки і фанатіє від президента Російської Федерації Володимира Путіна та скандального блогера Анатолія Шарія.

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