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Отримав хімічний опік: у Рівному "тітушки" Шарія напали на АТОвця

6.1т Читати матеріал російською

У вівторок, 16 липня, в центрі Рівного прихильники скандального блогера Анатолія Шарія, який мітить у народні депутати, напали на учасника АТО Тараса Давидюка.

Про це потерпілий написав на своїй сторінці у Facebook. Пост проілюстровано фотографією Давидюка після інциденту.

"Тітушки з ватної партії Шарія напали на мене. Результат: у мене — хімічні опіки ока першого ступеня, вони — забрали свої кульки й відступили в бік пивзаводу", — пише він, зазначивши, що ситуація трапилася поблизу мосту через Устю приблизно о 16-й годині.

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Потерпілий Тарас Давидюк

Потерпілий Тарас Давидюк

Facebook Тарас Давидюк

"У відповідь на питання, хто вони такі, що роблять і що забули в Україні — "запшикали" мені газовим балончиком очі. Врятували сонцезахисні окуляри", — пише потерпілий.

Давидюк розповів, що після лікарні побував у адвоката і написав заяву в поліцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у школі №29 Оболонського району міста Києва працює вчителька математики, яка поширює проросійські картинки і фанатіє від президента Російської Федерації Володимира Путіна та скандального блогера Анатолія Шарія.

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Особа
Анатолій Шарій
Місце
Україна Рівне
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348 Slayer
348 Slayer
У нас в Марике, агитируют за этого шарика, на х*й пусть идёт жмых е*аный
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Побили свiдомого ахтивиста это цветочки...ягодки будут тогда, когда это свiдомо МАНДАйнуе бидло будут развешивать от бывшего города героя Киева до польского Львова!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Коваленко Михаил, Я не свiдомий ахтивист и не свiдомо МАНДАйнутое бидло, что бы быть флейтистом кожанным...это удел МАНДАйнов скачущих...так что полупокер, это твой удел.
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Коваленко Михаил
Коваленко Михаил
Иваненко Виталий, цветочек дырявый, не прекращай играть на кожаной флейте, и вовремя сглатуй сперму. чмо козлобородое.
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Махно Володимир
Махно Володимир
да Шария как собаку пристрелят в Украине, пусть только вернется ч-мо. много у кого руки чешутся его пришить в подворотне.
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Махно Володимир, оставь надежду в зад себе дающий
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Коваленко Михаил, Полупокер, тебе сцут в рот и трахают по ходу ежедневно....видя как вы скулите на паперти и просите транзита газа у аХрессора...кумедний полупокер.
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