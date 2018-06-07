Отримав 100 тисяч: екс-керівника Департаменту Нацполіціі спіймали на шахрайстві

Генеральна прокуратура України повідомила про підозру колишньому керівнику одного з Департаментів Національної поліції, який нажився на підлеглих на суму майже в 100 тисяч гривень.
"Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України за оперативного супроводження Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України здійснюється досудове розслідування за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) колишнім очільником одного з Департаментів Національної поліції України за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України", - сказано в прес-службі ГПУ.
Чоловік у 2016-2017 роках організував збір грошей з підлеглих співробітників нібито на ремонт приміщення Департаменту, коли перебував на посаді начальника вибухотехнічної служби Нацполіціі.
"Як наслідок, щомісячно працівники апарату та територіальних підрозділів Державної вибухотехнічної служби Нацполіції України передавали грошові кошти в різних сумах, які йшли посадовцю в особисту кишеню. Крім цього, окремим працівникам вказаний посадовець завищував розмір премій, а потім, користуючись своїм службовим становищем, змушував частину від неї перераховувати на свої банківські рахунки", - підкреслили у відомстві.
Відзначається, що 6 червня слідчі повідомили про підозру чиновнику в заволодінні майном підпорядкованих на суму майже в 100 тисяч гривень.
"Тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 (шахрайство) КК України. Наразі вирішується питання про обрання вказаному зловмиснику запобіжного заходу. Досудове розслідування триває", - резюмували в прокуратурі.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років.
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