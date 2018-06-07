Отримав 100 тисяч: екс-керівника Департаменту Нацполіціі спіймали на шахрайстві

Генеральна прокуратура України повідомила про підозру колишньому керівнику одного з Департаментів Національної поліції, який нажився на підлеглих на суму майже в 100 тисяч гривень.

"Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України за оперативного супроводження Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України здійснюється досудове розслідування за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) колишнім очільником одного з Департаментів Національної поліції України за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України", - сказано в прес-службі ГПУ.

Чоловік у 2016-2017 роках організував збір грошей з підлеглих співробітників нібито на ремонт приміщення Департаменту, коли перебував на посаді начальника вибухотехнічної служби Нацполіціі.

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"Як наслідок, щомісячно працівники апарату та територіальних підрозділів Державної вибухотехнічної служби Нацполіції України передавали грошові кошти в різних сумах, які йшли посадовцю в особисту кишеню. Крім цього, окремим працівникам вказаний посадовець завищував розмір премій, а потім, користуючись своїм службовим становищем, змушував частину від неї перераховувати на свої банківські рахунки", - підкреслили у відомстві.

Відзначається, що 6 червня слідчі повідомили про підозру чиновнику в заволодінні майном підпорядкованих на суму майже в 100 тисяч гривень.

"Тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 (шахрайство) КК України. Наразі вирішується питання про обрання вказаному зловмиснику запобіжного заходу. Досудове розслідування триває", - резюмували в прокуратурі.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років.

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