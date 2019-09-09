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10 вересня • оновлено в 06:29
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/ Розслідування

"Особистий кат Кадирова": Мосійчук назвав організатора замаху на нього

11.2т Читати матеріал російською

Служба безпеки України нібито встановила, хто є організатором замаху на колишнього нардепа Ігоря Мосійчука.

Про це сам експарламентарій повідомив на сторінці в Facebook.

"Так, це правда! Організатором замаху на мене восени 2017 року, під час якого загинув мій охоронець Руслан і випадковий перехожий, а були поранені ще троє осіб, є Руслан Кемаль", – написав він.

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Ігор Мосійчук назвав організатора замаху на нього

Ігор Мосійчук назвав організатора замаху на нього

24 канал

Крім того, Мосійчук запевнив, що Кемаль є організатором убивства його помічниці, Героя АТО Аміни Окуєвої і замаху на життя її чоловіка Адама Осмаєва.

"Саме той Руслан Кемаль, який 22 травня 2013 в Туреччині вбив почесного консула Чеченської республіки Ічкерія в Туреччині, громадянина цієї країни Медета Онлу. Це особистий кат Рамзана Кадирова. Мені прізвище цього покидька було відоме близько півроку тому. З метою таємниці слідства я мовчав, але вже зараз можу говорити", – додав він.

Також Мосійчук заявив, що слідству відомо ім'я замовника замаху на нього.

Відзначимо, за даними UAportal, на території України Кемаль збирав інформацію і встановлював місця проживання вихідців із Північного Кавказу, які брали або беруть участь в АТО/ООС у складі добровольчих формувань, а саме батальйону імені "Шейха Мансура" і займалися волонтерською діяльністю.

Руслан Кемаль

Руслан Кемаль

Kavkazcenter

Нагадаємо, вибух у Києві біля телеканалу "Еспресо" прогримів увечері, 25 жовтня. Це було замахом на Мосійчука.

У результаті події були поранені п'ятеро осіб, серед яких сам нардеп, політолог Віталій Бала, поліцейський, перехожа й охоронець-помічник Руслан, який згодом помер.

Через деякий час у лікарні помер іще один потерпілий від вибуху. Мосійчук заявляв, що замовники замаху на нього перебувають у Москві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексглава СБУ Василь Грицак ще у квітні 2018 року заявив про завершення розслідування замаху на Мосійчука.

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Особа
Ігор Мосійчук
Місце
Україна
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Куни Чан
Куни Чан
Во брехло же, да ВСЕ знают что это ваши лоховские разборки за корыто
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Waix Alex
Waix Alex
Его свои же чеченцы замочат, фашистами и холуя кадыровского!
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
россия страна террорист и окупант
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Кожедуб ruslan, а террористом быть прикольно. Путина какого заделали,маща!
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