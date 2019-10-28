'Осіннє загострення': терористи 'ДНР' зганьбилися новим фейком про Україну

Терористи "ДНР" почали поширювати на окупованих територіях фейки про те, що Україна нібито має намір створювати для жителів Донбасу фільтраційні табори.

Про це повідомив у своєму Facebook офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан ("Штірліц") і оприлюднив відповідні скріншоти з підконтрольних "ДНР" інтернет-ресурсів.

"Щоб вам ввечері сумно не було, або #новини_дирляндіі. У кого настрою не буде, завжди звертайтеся до мене! Я завжди знаю, де знайти те, щоб він швидко піднявся", – написав Штефан.

facebook.com/ukrop.bc

facebook.com/ukrop.bc

Інтернет-користувачів розвеселив новий фейк бойовиків:

"Відмінна ідея. Куди перераховувати гроші на будівництво таборів?"

"Де таку шмаль продають, що такі нісенітниці приходять у голову?"

"Ну нарешті! Більше таборів усіляких різних!"

"А чого тоді місцеві жителі юрбами їдуть через пункт пропуску в підконтрольну частину України? Так подобаються табори наші".

"Осіннє загострення у них".

"Такі новини раша поширювала до початку війни. Все повторюється".

"А де записують в зондер-команди?"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ДНР" поширили фейк про польських найманців ЗСУ, які знімали скальпи зі своїх ворогів.

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