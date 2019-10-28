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28 жовтня • оновлено в 03:10
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"Осіннє загострення": терористи "ДНР" зганьбилися новим фейком про Україну

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Терористи "ДНР" почали поширювати на окупованих територіях фейки про те, що Україна нібито має намір створювати для жителів Донбасу фільтраційні табори.

Про це повідомив у своєму Facebook офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан ("Штірліц") і оприлюднив відповідні скріншоти з підконтрольних "ДНР" інтернет-ресурсів.

"Щоб вам ввечері сумно не було, або #новини_дирляндіі. У кого настрою не буде, завжди звертайтеся до мене! Я завжди знаю, де знайти те, щоб він швидко піднявся", – написав Штефан.

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'Осіннє загострення': терористи 'ДНР' зганьбилися новим фейком про Україну

facebook.com/ukrop.bc

'Осіннє загострення': терористи 'ДНР' зганьбилися новим фейком про Україну

facebook.com/ukrop.bc

Інтернет-користувачів розвеселив новий фейк бойовиків:

"Відмінна ідея. Куди перераховувати гроші на будівництво таборів?"

"Де таку шмаль продають, що такі нісенітниці приходять у голову?"

"Ну нарешті! Більше таборів усіляких різних!"

"А чого тоді місцеві жителі юрбами їдуть через пункт пропуску в підконтрольну частину України? Так подобаються табори наші".

"Осіннє загострення у них".

"Такі новини раша поширювала до початку війни. Все повторюється".

"А де записують в зондер-команди?"

'Осіннє загострення': терористи 'ДНР' зганьбилися новим фейком про Україну
'Осіннє загострення': терористи 'ДНР' зганьбилися новим фейком про Україну
'Осіннє загострення': терористи 'ДНР' зганьбилися новим фейком про Україну
'Осіннє загострення': терористи 'ДНР' зганьбилися новим фейком про Україну

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ДНР" поширили фейк про польських найманців ЗСУ, які знімали скальпи зі своїх ворогів.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Новини Донецька і Донецької області
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Новини ДНР
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
ШО.... ОПЯТЬ?!? Оо
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