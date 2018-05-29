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ОС готують авіацію для бомбардувань: з'явилося відео

5.7тЧитати новину російською

Збройні сили України, що входять до складу Об'єднаних сил, активно продовжують підготовка всіх сил і засобів до виконання завдань за призначенням.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру Операції об'єднаних сил на сторінці в Facebook.

Раптова перевірка підрозділів авіації, які входять до складу ОС, проводилася впродовж останніх днів.

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"Метою навчальних заходів було досягнення високого рівня злагодженості під час підтримки авіацією дій загальновійськових частин", - йдеться в повідомленні.

В ході відпрацювання дій в різних формах і способах авіація з завданнями впоралася.

Нагадаємо, раніше з'явився доказ, що Росія перекинула авіацію на Донбас .

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Теми
Російсько-український конфліктОперація "Вісла"Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Об'єкт
Збройні сили України
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