Орудували у "прихованому" Інтернеті: в Україні накрили велике ОЗУ

Працівники Служби безпеки України (СБУ) провели масштабну операцію з блокування роботи міжнародного хакерського угруповання.

Як розповів на брифінгу 16 липня тимчасовий виконувач обов'язків глави СБУ Іван Баканов, правоохоронці нейтралізували діяльність великого злочинного угруповання, що надавало послуги у прихованій мережі інтернет-з'єднань Darknet.

За його словами, угрупування організував громадянин України Михайло Ритіков (Тітов), 1987 року народження.

"Сьогодні угруповання Ритікова налічує близько 10 учасників і десятки поплічників і посередників у низці країн світу. Тисячі клієнтів ОЗУ стурбовані тим, що в наших руках опинилися сотні терабайт даних, які можуть стати доказами у сотнях кримінальних справ в усьому світі. За нашими оцінками, може йтися про 40% російськомовного сегмента Darknet", – зазначив Баканов.

Він додав, що тільки у США стосовно Ритікова висунуто звинувачень у середньому на 50 років ув'язнення.

Зі свого боку в.о. начальника Департаменту кіберзахисту СБУ Микола Кулішов розповів, що ОЗУ Ритікова з 2007 року надавала віртуальні послуги хакерам та іншим злочинцям, створюючи їм умови для безперешкодного здійснення протиправної діяльності у мережі Інтернет.

За даними українських правоохоронців, у США розслідують три кримінальні справи, за якими Ритіков звинувачується у шахрайстві, несанкціонованому втручанні, крадіжці персональних даних та низці інших злочинів за американським кримінальним законодавством.

"ФБР його розшукує близько 10 років і готове затримати, якщо він потрапить на територію США", – зазначив Кулішов.

Ритікову і ще одному члену угруповання в рамках кримінального провадження оголошено підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, а Печерський районний суд Києва вже обрав запобіжний захід – домашній арешт.

Кулішов зазначив, що в ході обшуку на території приватного будинку поблизу Одеси були знайдені дата-центр із резервним автономним джерелом електроживлення, охороною, потужними каналами доступу до інтернету. Всього правоохоронці вилучили близько 150 серверів, на яких розміщувалися тисячі хакерських ресурсів.

Правоохоронці зазначили, що дослідження мережевого обладнання та оцінка діапазонів IP-адрес, які використовуються угрупованням, вказує щонайменше на три автономні системи, зарезервовані за підприємствами Російської Федерації.

"З огляду на контррозвідувальний режим, що існує в РФ, а також технологічні особливості організації та побудови систем СОРМ-3, володіння і керування цим номерним ресурсом з боку угруповання Ритікова не могло відбутися без контролю і прикриття російських спецслужб", – зазначив Кулішов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше СБУ припинила діяльність міжнародного хакерського угруповання, яке займалося викраденням грошей з рахунків клієнтів більш ніж у 20 країнах світу.

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