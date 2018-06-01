"Опудало перелякане": Пашинський відповів на звинувачення по справі Бабченка

Народний депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський вважає, що підозрюваний в організації замаху на журналіста Аркадія Бабченко Борис Герман звинуватив його у співпраці з Кремлем, оскільки нардеп є "топ-ворогом" Росії.

Як зазначив Пашинський в коментарі виданню "Гордон".

"За останні три роки в Росії і за російські гроші в Італії та Ізраїлі про мене було знято понад 10-ти кінофільмів. Там розповідається, що я хотів розстріляти Януковича, вбивав своїх товаришів на Майдані. У РФ проти мене відкрили три кримінальні справи. Я входжу в топ-5 або в топ-10 ворогів російського режиму", - вважає нардеп.

Самого Германа Пашинський назвав "переляканим опудалом".

"Його звинувачення й обговорювати не варто. За його словами виходить, що я – головний резидент ФСБ в Україні, чи що? Сподіваюся, що слідство буде об'єктивним. Великий резонанс. Усі почують відповіді на свої запитання. До того ж, Герман підтвердив свої контакти з людиною з оточення Путіна. Це прямий доказ інформації голови СБУ, який сказав, що слід веде в Росію. Учора в суді цей горе-терорист підтвердив російський слід. Зверніть увагу, що адвокат Єфремова, Рубана і цього Германа – одна й та сама людина. Координація йде з одного центру. І лінія захисту щодо Рубана з Савченко і Германа – однакова. Савченко сказала, що не планувала теракту і хотіла лише перевірити роботу спецслужб. А Герман стверджує, що він – представник спецслужб. Вони працюють за однією методичкою і дотримуються одних і тих самих тез", – резюмував Пашинський.

Нагадаємо, увечері 31 травня Германа заарештували на 2 місяці без права внесення застави. Його дружина в коментарі OBOZREVATELзаявила про провокації.