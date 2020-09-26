Опубліковано повний список курсантів і офіцерів з Ан-26, що впав

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Розслідування
1,0 т.
На борту Ан-26 знаходилося 27 осіб

Стали відомі імена всіх курсантів і офіцерів, які перебували на борту літака ЗСУ Ан-26, що впав біля Чугуєва

Як повідомляє NewsRoom, список публікується після того, як всі близькі загиблих і вцілілого були сповіщені про трагедію.

На борту літака, який здійснював плановий навчальний політ, знаходилися 27 людей:

  • Богдан Кишеня – майор, командир авіаційного загону транспортної авіаційної ескадрильї навчальної авіаційної бригади ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 1990 року народження. Родом з Чугуєва Харківської області.

  • Олексій Остапенко – капітан, штурман навчальної авіаційної бригади ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 1991 року народження. Родом з Харкова.

  • Дмитро Добреля – капітан, другий штурман корабля навчальної авіаційної бригади ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 1991 року народження. Родом з Харкова.

  • Ашраф Мсуя – старший лейтенант, штурман корабля навчальної авіаційної бригади ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 1991 року народження. Родом з Харкова.

  • Олег Козаченко – старший лейтенант, бортовий авіаційний технік навчальної авіаційної бригади ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 1980 року народження. Родом з Харкова.

  • Євген Іванов – прапорщик, старший повітряний радист навчальної авіаційної бригади ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 1978 року народження. Родом з Чугуєва Харківської області.

  • Олег Широчук – прапорщик, старший бортовий механік навчальної авіаційної бригади ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 1979 року народження. Родом з Харкова.

  • Дмитро Андрущенко – курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження. Уродженець Богодухівського району Харківської області.

  • Олександр Бойко – курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження. Родом із Сумської області.

  • Ростислав Булій – курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 1998 року народження. Родом зі Львівщини.

  • Віталій Вільховий – курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження. Родом зі Львівщини.

  • Дмитро Донець – курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 2001 року народження. Родом з Чернігова.

  • Костянтин Зибюк – курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 2001 року народження. Уродженець Хмельницької області.

  • Олександр Клевець – курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 2001 року народження. Родом з Херсона.

  • Богдан Матвійчук – курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 2001 року народження. Родом з Житомирської області. Неодружений.

  • Микола Микитченко – курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 1998 року народження. Родом з Харкова.

  • Олександр Скочко – курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження. Родом із Запорізької області.

  • Руслан Шеремет – курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 1997 року народження. Родом з Куп'янського району Харківської області.

  • Євген Скоробогатько – курсант 153 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 1993 року народження. Уродженець Запорізької області.

  • Артем Дудла – курсант 153 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 1999 року народження. Родом з Харкова.

  • Андрій Померанцев – курсант 153 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 1994 року народження. Родом з Миколаєва.

  • Андрій Роспотнюк – курсант 153 навчальної групи льотного факультету, 1999 року народження. Уродженець Полтавської області.

  • Дмитро Студинський – курсант 153 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 1999 року народження. Родом з Житомирської області.

  • Максим Хомячук – курсант 153 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 1999 року народження. Уродженець Вінницької області.

  • Володимир Олабін – курсант 151 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 1999 року народження. Родом з Миколаївської області.

  • Роман Корчковський – курсант 151 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 1999 року народження. Родом з Вінницької області.

  • В'ячеслав Золочевський (вижив) – курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження. Родом з Краснокутського району Харківської області.

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