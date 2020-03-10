Опубліковано фото пораненого українського бійця, який потрапив під обстріл російських окупаційних військ під селищем Піски на Донбасі.
Знімок в телеграм-канал виклав військовий журналіст Андрій Цаплієнко.
"Просто зараз наші лікарі роблять все можливе, щоб врятувати поранених", – написав він.
Обстріли на Донбасі
На фото показаний український захисник і медики, які рятують йому життя.
Нагадаємо, що 10 березня під селищем Піски на Донбасі терористи влаштували масштабний обстріл з артилерії, поранивши кількох українських захисників. Один воїн ЗСУ загинув.
Поранений боєць ЗСУ
Телеграм Андрій Цаплієнко
Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі в понеділок, 9 березня, один боєць ЗСУ отримав бойову травму.
Раніше 8 березня терористи обстріляли вантажівку ЗСУ на Донбасі, одна людина загинула, ще троє отримали поранення.
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