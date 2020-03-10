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10 березня • оновлено в 15:22
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Опубліковано фото пораненого бійця ЗСУ після обстрілів під Пісками

2.7т
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Опубліковано фото пораненого українського бійця, який потрапив під обстріл російських окупаційних військ під селищем Піски на Донбасі.

Знімок в телеграм-канал виклав військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

"Просто зараз наші лікарі роблять все можливе, щоб врятувати поранених", – написав він.

Обстріли на Донбасі

Обстріли на Донбасі

На фото показаний український захисник і медики, які рятують йому життя.

Нагадаємо, що 10 березня під селищем Піски на Донбасі терористи влаштували масштабний обстріл з артилерії, поранивши кількох українських захисників. Один воїн ЗСУ загинув.

Поранений боєць ЗСУ

Поранений боєць ЗСУ

Телеграм Андрій Цаплієнко

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі в понеділок, 9 березня, один боєць ЗСУ отримав бойову травму.

Раніше 8 березня терористи обстріляли вантажівку ЗСУ на Донбасі, одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Андрій Цаплієнко
Місце
Україна
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Хватит врать, они сами себя обстреливают!!! У бутусова спросите, он эксперт в этой области.
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фил филька
фил филька
еще один приехал на чужбину поубивать местных за деньги а итоге будет тратить заработанное на лекарства а украинцы оплачивать ему инвалидность. идиотизм чистой воды
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2
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Почему молчит Зе и почему нет обещанного замораживания конфликта.
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