Опубліковано фото пораненого українського бійця, який потрапив під обстріл російських окупаційних військ під селищем Піски на Донбасі.

Знімок в телеграм-канал виклав військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

"Просто зараз наші лікарі роблять все можливе, щоб врятувати поранених", – написав він.

Обстріли на Донбасі

На фото показаний український захисник і медики, які рятують йому життя.

Нагадаємо, що 10 березня під селищем Піски на Донбасі терористи влаштували масштабний обстріл з артилерії, поранивши кількох українських захисників. Один воїн ЗСУ загинув.

Поранений боєць ЗСУ Телеграм Андрій Цаплієнко

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі в понеділок, 9 березня, один боєць ЗСУ отримав бойову травму.

Раніше 8 березня терористи обстріляли вантажівку ЗСУ на Донбасі, одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!