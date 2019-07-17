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Оплески не вщухали: українці потужно підтримали моряків на судилищі у Москві

22.5т Читати матеріал російською

Українці, які приїхали в Лефортовський суд Москви, підтримати полонених моряків ВМСУ, зустріли їх бурхливими оплесками. Під час засідання усім 24 українським морякам окупанти продовжили арешт ще на три місяці.

Відзначимо, що раніше Уповноважена з прав людини Росії Тетяна Москалькова повідомила про можливе звільнення полонених українських моряків.

Відео із судилища опублікувала на своєму Telegram-каналі топпропагандистка Кремля Ольга Скабєєва, зазначивши, що до українських Героїв приїхали їхні рідні (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

"Просто зараз у Лефортовському суді. Родичі приїхали, це вони морякам аплодують", – написала вона.

На кадрах видно, як коридор, яким ведуть українських моряків, буквально заливає шквал бурхливих оплесків і вигуків "Героям слава!". Незважаючи на те, що хлопці йдуть під конвоєм, вони посміхаються і тримаються дуже гордо.

Новини
Наближається "перемога"? Цимбалюк натякнув на звільнення українських моряків
Полонені українські моряки під конвоєм

Полонені українські моряки під конвоєм

Скріншот відео

Полонені українські моряки під конвоєм

Полонені українські моряки під конвоєм

Скріншот відео

Моряки в залі суду

Моряки в залі суду

LIFE SHOT

Журналіст Роман Цимбалюк зазначив, що рішення суду окупантів цілком передбачуване. "Дива не сталося. Арешт військовим морякам продовжений ще на три місяці, до 24 жовтня 2019 року. Загалом до 10 місяців. Не домовилися. Поки не домовилися. Сподіватимуся на краще!" – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Раніше Цимбалюк підмічав, що з'явилися підстави очікувати якогось гучного рішення. "Зустрів біля Лефортовського районного суду Ольгу Скабєєву. Топ російської пропаганди ніколи не приїжджає на суди щодо українських полонених. Сьогодні чомусь виняток! Дізнаємося скоро, до чого б це", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Ольга Скабєєва
Місце
Україна
Тег
полонені моряки
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Федоров Федор
Федоров Федор
"Аплодисменты не утихали: украинцы мощно поддержали моряков на судилище в Москве".....Лучше бы они этого не делали.А то вместо 6 получат 25.Как в Италии после воплей "Сало уронили" в зале суда.
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Надеюсь к извечно папуаскому СУГСу , был проскакан не менее патриотичный гопак.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Под бурные и продолжительные аплодисменты украинским мокрякам торжественно продлили срок содержания под стражей. СУГС три раза!
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