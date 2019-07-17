Оплески не вщухали: українці потужно підтримали моряків на судилищі у Москві

Українці, які приїхали в Лефортовський суд Москви, підтримати полонених моряків ВМСУ, зустріли їх бурхливими оплесками. Під час засідання усім 24 українським морякам окупанти продовжили арешт ще на три місяці.

Відзначимо, що раніше Уповноважена з прав людини Росії Тетяна Москалькова повідомила про можливе звільнення полонених українських моряків.

Відео із судилища опублікувала на своєму Telegram-каналі топпропагандистка Кремля Ольга Скабєєва, зазначивши, що до українських Героїв приїхали їхні рідні (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

"Просто зараз у Лефортовському суді. Родичі приїхали, це вони морякам аплодують", – написала вона.

На кадрах видно, як коридор, яким ведуть українських моряків, буквально заливає шквал бурхливих оплесків і вигуків "Героям слава!". Незважаючи на те, що хлопці йдуть під конвоєм, вони посміхаються і тримаються дуже гордо.

Полонені українські моряки під конвоєм Скріншот відео

Полонені українські моряки під конвоєм Скріншот відео

Моряки в залі суду LIFE SHOT

Журналіст Роман Цимбалюк зазначив, що рішення суду окупантів цілком передбачуване. "Дива не сталося. Арешт військовим морякам продовжений ще на три місяці, до 24 жовтня 2019 року. Загалом до 10 місяців. Не домовилися. Поки не домовилися. Сподіватимуся на краще!" – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Раніше Цимбалюк підмічав, що з'явилися підстави очікувати якогось гучного рішення. "Зустрів біля Лефортовського районного суду Ольгу Скабєєву. Топ російської пропаганди ніколи не приїжджає на суди щодо українських полонених. Сьогодні чомусь виняток! Дізнаємося скоро, до чого б це", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся