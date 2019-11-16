Терористи підло напали на ЗСУ на Донбасі й отримали по зубах: деталі боїв

Терористи "Л/ДНР" у суботу, 16 листопада, 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед українських вояків протягом доби не зафіксовано.
Про це інформує пресслужба ООС на сторінці у Facebook. Уточнюється, що противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Ілюстрація. Війна на Донбасі
Прямий
5 обстрілів російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
неподалік Майорська – зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
двічі біля Луганського – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
неподалік Новолуганського і Попасної – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли по позиціях Об'єднаних сил:
біля Старогнатівки – з мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів;
поблизу Лебединського і Березового – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
двічі біля Невельського – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
неподалік Мар'їнки – з великокаліберних кулеметів.
Карта ООС
"У разі загрози життю і здоров'ю, спроб захоплення територій чи проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп військовослужбовці Об'єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику", – додали в повідомленні.
Як писав OBOZREVATEL, 15 листопада окупаційні війська на Донбасі, незважаючи на розведення сил і засобів у районі населеного пункту Петровське, продовжили його обстрілювати.
Раніше в ООС назвали втрати терористів "ЛНР" і "ДНР" за початок листопада-2019.
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