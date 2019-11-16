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16 листопада • оновлено в 21:05
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/ Розслідування

Терористи підло напали на ЗСУ на Донбасі й отримали по зубах: деталі боїв

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Терористи "Л/ДНР" у суботу, 16 листопада, 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед українських вояків протягом доби не зафіксовано.

Про це інформує пресслужба ООС на сторінці у Facebook. Уточнюється, що противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Прямий

5 обстрілів російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

  • неподалік Майорська – зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

  • двічі біля Луганського – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

  • неподалік Новолуганського і Попасної – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли по позиціях Об'єднаних сил:

  • біля Старогнатівки – з мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів;

  • поблизу Лебединського і Березового – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

  • двічі біля Невельського – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

  • неподалік Мар'їнки – з великокаліберних кулеметів.

Карта ООС

Карта ООС

"У разі загрози життю і здоров'ю, спроб захоплення територій чи проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп військовослужбовці Об'єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику", – додали в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, 15 листопада окупаційні війська на Донбасі, незважаючи на розведення сил і засобів у районі населеного пункту Петровське, продовжили його обстрілювати.

Раніше в ООС назвали втрати терористів "ЛНР" і "ДНР" за початок листопада-2019.

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Донбас Новини Донбасу Новини ДНР Новини ЛНР
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ttt ta
ttt ta
я фразу "получить по зубам" вообще до 14 года в современной литературе не встречал. Наверное потому, что не читал УкроСМИ.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Щирый укроп за вишней полез, Дед Афанасий схватил свой обрез, Выстрел раздался, сдавленный крик, "Сорок второй!"- усмехнулся старик.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
А где "получили по зубам"? То что потерь не зафиксировано (кстати, интересная формулировочка, не зафиксировано ведь не значит что потерь нет, а?)?
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