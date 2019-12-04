Перебуває у СІЗО: з'явилися нові дані про затримання Онищенка

Поліція німецького міста Аахен, в якому, за даними ЗМІ, впіймали колишнього народного депутата України, одіозного бізнесмена Олександра Онищенка, спростувала затримання.

Відповідну заяву в середу, 4 грудня, зробила пресслужба місцевої поліції, передає DW.

Зазначається, що правоохоронці не проводили затримання Онищенка і не мають про нього жодних відомостей.

Онищенка затримали: поліція Німеччини спростувала lb.ua

Характерно, що 3 грудня DW повідомляла про те, ніби в поліції Аахена підтвердили затримання Онищенка. Однак з'ясувалося, що йшлося про іншу особу.

Крім того, про відсутність затриманого з таким іменем DW повідомили і у Федеральній поліції Німеччини. Вона відповідає у ФРН за прикордонний контроль і так само працює в Аахені, розташованому на кордоні з Бельгією та Нідерландами.

Однак незабаром було названо причина спростування – Онищенка затримали не Аахені, а в місті Ольденбурзі у федеральній землі Нижня Саксонія.

Як заявила в коментарі ВВС прессекретарка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк, Онищенко перебуває в СІЗО у Німеччині і очікує рішення суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналістка програми "Схеми" Наталя Седлецька із посиланням на два джерела у правоохоронних органах повідомила, що Онищенка нібито затримали в Аахені за запитом НАБУ ще 29 листопада.

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