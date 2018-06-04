З Азовського моря "Томагавк" може дістати до Москви - Олег Жданов

В кінці травня Росія перекинула в Азовське море 5 військово-морських кораблів Каспійської флотилії. Нібито для того, щоб захиститися від можливого нападу України і, зокрема, врятувати від українських диверсантів Кримський міст.

Але, по-перше, Україна не має ані можливостей, ані бажання нападати на Росію з моря, а по-друге, з завданням охорони моста успішно справляються прикордонники РФ, що входять до складу ФСБ.

Так для чого в такому разі Росії на Азові ці військові кораблі?

Сухопутний коридор до Криму і Північно-Кримський канал. Чи готовий Кремль піти на нову військову авантюру, щоб роздобути їх?

І, нарешті, чи може НАТО допомогти Україні відновити статус-кво в Азовському морі?

Про це та інше в першій частині інтерв'ю OBOZREVATEL розповів військовий експерт Олег Жданов.

- Чи справді така флотилія буде використовуватися виключно для захисту, або мова йде про плани Кремля, наприклад, щодо організації сухопутного коридору в Крим?

- Вони завжди хотіли зробити Азовське море внутрішнім. І зараз виправдовують свої дії тим, що нібито треба охороняти міст.

Але навіщо від нас захищатися, якщо у нас немає флоту? На шлюпках ми їм загрози не складемо.

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Вони хочуть отримати контроль над Азовським морем - з точки зору економічної і політичної. З точки зору економічної, всі "банки з рибою" знаходяться в наших територіальних водах.

І не забувайте, що в Очакові споруджується центр ВМС України, а фактично це буде військово-морська база США. Тому Росія заздалегідь підсилює тут свою присутність.

- Яким чином посилення флотилії може перешкодити будівництву цієї бази?

- Ніяким чином. Вони просто підсилюють свою присутність в Чорному і Азовському морях, і при цьому фактично забирають у нас Азовське море, тому що ми нічого не можемо протиставити.

- Ви вже згадали про США. Чи можуть нам тут допомогти союзники?

- Якщо ви звернули увагу, в останні 3 роки кораблі НАТО постійно присутні в Чорному морі.

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- Чи є це стримуючим фактором для посилення військової присутності Росії в цьому регіоні?

- Не просто стримуючим фактором, але ще і фактором контролю. Справа в тому, що серед цих кораблів завжди є один корабель бойового управління, у якого є розвідувальна апаратура, в тому числі радіолокаційні станції раннього виявлення пусків ракет. І завжди присутній один корабель - есмінець або лінкор, - на якому є "Томагавк", але не в ядерному, а в звичайному спорядженні.

І в цьому полягає ще одна причина, чому Росії вигідно закрити Азовське море. Тому що застосування "Томагавка" з акваторії Азовського моря різко збільшить зону можливого ураження на території Росії. З Чорного моря вони дістануть на 500-1000 кілометрів менше.

- Тобто зараз з Азовського моря "Томагавк" може дістати...

- Практично до Москви. Дальність його дії 2500 кілометрів.

- Якщо припустити, що Путін хоче захопити частину України, наприклад, отримати сухопутний коридор до Криму або Північно-Кримський канал, щоб забезпечити півострів додаткової водою, чи можуть йому в цьому допомогти військові кораблі, про які ми говоримо? І як в принципі може бути вирішене це завдання?

- Це завдання може бути вирішене тільки одним способом: якщо 8-а польова армія, яка стоїть на території Донецької та Луганської областей, тобто перший і другий армійські корпуси плюс 150-а дивізія, розміщена вздовж російсько-українського кордону на території Росії - якщо ця армія піде в наступ на південь, на Перекопськ і Армянськ, а з Криму їм назустріч піде російське угруповання.

Тільки в цьому випадку вони отримають сухопутний коридор. Тільки масштабна війна. Тут вже "ополченцями" не обійдешся і не прикриєшся. Тут треба піднімати триколор і йти в наступ.

На це на сьогодні у Росії, слава богу, немає ні сил, ні коштів. Це, по-перше.

По-друге, з політичної точки зору ніхто не дасть розв'язати велику війну на європейському континенті. Навіть та ж Німеччина не буде в захваті, якщо Росія розв'яже відкриту війну проти України.

- Ви сказали про мету Росії зробити Азовське море внутрішнім. Чи може Кремль для досягнення цієї мети застосовувати суто військові засоби, наприклад, наносити удари?

- Нанесення ударів чим і по чому? Якщо своїм флотом по нашій території, то, знову-таки, це війна.

Вони не будуть відкрито наносити будь-які удари. Вони будуть робити все, щоб ми не могли нормально займатися навігацією в Азовському морі. Зупиняти судна, затримувати їх, обшукувати. Але відкривати вогонь вони навряд чи будуть. Вони не готові до цього.

- Тобто Азовському морю не судилося стати внутрішнім морем Росії?

- Офіційно - так. І, думаю, з часом у нас все одно з'явиться флотилія і все одно ми будемо відновлювати статус-кво в Азовському морі. Так, як це було раніше - море розділене кордоном між двома державами.

Але цей статус нам доведеться відновлювати саме силовим шляхом - нарощуванням своїх Військово-морських сил, побудовою флоту, заходом туди наших кораблів і відстоюванням своїх інтересів.

Доведеться нагадувати, що кордон проходить рівно посередині Керченської протоки, і фарватер знаходиться на нашій території.

До захоплення Криму і будівництва мосту Російська Федерація платила нам за кожен прохід своїх кораблів Керченською протокою. А зараз вони нікому нічого не платять, зараз вони ходять там кум королю, сват міністру. Поки що у них нахабства не вистачає, щоб змусити платити нас.

Але юридично у них немає підстав. Керченська протока - наша. Адже ніхто не визнав анексію Криму.

- Ви сказали про відновлення статус-кво в Азовському морі. Наскільки це далека перспектива?

- Якщо говорити про наші самостійні зусилля, то це перспектива не менше ніж 10 років. Поки ми не побудуємо флот. Але якщо нам допоможуть партнери, то це може бути перспектива найближчого часу.

Питання тільки в заході тих же кораблів НАТО в акваторію Азовського моря. І статус-кво буде відновлено.

- Скільки натовських кораблів достатньо, щоб відновити статус-кво?

- Думаю, буде досить одного корабля - добре озброєного, бойового корабля. І під ним есмінця або лінкора. Але, знову ж таки, треба, щоб він за габаритами туди зайшов. Кримський міст - 36 метрів над водою.

- Два роки тому "ДНР" просили Росію допомогти в захопленні українського морського узбережжя. Чи ставлять вони цю мету перед собою і зараз? І які варіанти використання "ДНР" для захоплення українського морського узбережжя? Чи можуть вони, наприклад, атакувати Маріуполь з моря?

- Я не думаю, що вони зважаться на будь-які військові дії. Зараз вони фактично взяли Маріуполь в економічну блокаду. Маріупольський порт буде потихеньку загинатися, поки ми не відновимо статус-кво в Азовському морі.

Навіщо проливати кров, якщо місто і так буде загинатися? Уявіть, яка це втрата робочих місць, і яке соціальне напруження буде створюватися в зв'язку зі зростанням безробіття?

- І щодо Кримського мосту. Чи може ця флотилія захистити його від можливого підриву? Чи є небезпека того, що Росія сама підірве цей міст, переклавши провину на українську сторону, заради ескалації ситуації?

- Флотилія його не врятує і не захистить. За наявності ракетного озброєння і за наявності ударної авіації катера там нічого не зроблять. Прилетить одна ракета або прилетить одна бомба - і моста не буде.

Досить обрушити одну опору, і міст розвалиться.

Але я думаю, що Росія не буде сама себе заганяти в кут. Цей міст для Криму - фактично дорога життя. Вони його будували не для того щоб підривати. Тим більше, в версію про те, що це зробила Україна, ніхто не повірить. У нас немає достатніх сил і засобів, щоб донести півтонни вибухівки на міст і рвонути.

Повірте, вони його будуть охороняти від диверсантів і з води, і з повітря.

- Так теоретично міст можна захистити і від ракети, якщо залучити засоби ППО?

- Якби у них були живі і справжні комплекси С-400 "Тріумф"... Їх скрізь рекламують, але ніхто не бачив вживу. Це як мультик, який показав Путін під час свого звернення до Федеральних зборів.

Тому вони не мають чим захистити цей міст від ракети.

- Чи є у когось можливості і бажання запустити по Кримському мосту ракету?

- Я думаю, що ні у кого немає такого бажання. Всі розуміють, що для Криму за будь-якого розкладу цей міст - додаткова артерія для забезпечення. Тут можна погодитися зі словами, що, якщо ми повертаємо Крим, то міст нам ще стане в нагоді.

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Дай бог, щоб він встояв і залишився цілий і неушкоджений.

А що стосується проходження суден - ми можемо знизити клас проходження суден по висоті і при хорошій організації можна буде завантажити маріупольський порт судами, які пройдуть під Кримським мостом.

- Чи є можливість у України перекинути в Азовське море військові кораблі, що знаходяться в Одесі? Чи можна для цього використовувати залізничні й автомобільні шляхи?

- Залізницю і автомобільні шляхи використовувати для перекидання флоту дуже важко. Це можуть бути тільки катера.

А по-друге, там нічого перекидати. Залишилося з десяток плавзасобів. Один великий десантний корабель "Гетьман Сагайдачний" і ще пара здатних вийти в море кораблів.