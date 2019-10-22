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22 жовтня • оновлено в 22:05
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"Пекельне пекло!" Скандальний Царьов похвалився своєю "дресирувальницею"

3.2т Читати матеріал російською

Екснардеп від Партії Регіонів, прихильник "русского міра" Олег Царьов похвалився 25-ю річницею весілля зі своєю дружиною Ларисою.

Про подію він повідомив на сторінці у Twitter. Там же скандальний політик оприлюднив дві нові світлини з дружиною.

"Жах, скільки нам років! Пекельне пекло!" – написав регіонал у пості.

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Олег Царьов

Олег Царьов

ТСН

Царьов із дружиною Ларисою

Царьов із дружиною Ларисою

twitter.com/OlegTsarov

Царьов із дружиною Ларисою

Царьов із дружиною Ларисою

twitter.com/OlegTsarov

Український блогер, політолог Олексій Голобуцький їдко відреагував на повідомлення. "25 років із Шаріковим. Цікаво: це треба медаль "Видатній дресирувальниці" давати, чи час писати в Союз захисту тварин?" – написав він в особистому Telegram-каналі.

"Пекельне пекло!" Скандальний Царьов похвалився своєю "дресирувальницею"

Скрін коментарів до посту

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олег Царьов нарвався на глузування користувачів мережі за неоднозначне привітання дочки Ольги з 20-річчям.

Раніше новий імідж Царьова викликав у мережі підозри в тому, що у нього проблеми з алкоголем.

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Особи
Олег Царьов Олексій Голобуцький
Місце
Україна
Теги
Партія регіонів фотографии
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Pots голожопский жалобно взвизгнул и спрятался за унитазом - у него жены никогда не было и не будет ))
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
ПОЗДРАВЛЯЮ, ОЛЕГ И ЛАРИСА! СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!
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