"Пекельне пекло!" Скандальний Царьов похвалився своєю "дресирувальницею"

Екснардеп від Партії Регіонів, прихильник "русского міра" Олег Царьов похвалився 25-ю річницею весілля зі своєю дружиною Ларисою.

Про подію він повідомив на сторінці у Twitter. Там же скандальний політик оприлюднив дві нові світлини з дружиною.

"Жах, скільки нам років! Пекельне пекло!" – написав регіонал у пості.

Олег Царьов ТСН

Царьов із дружиною Ларисою twitter.com/OlegTsarov

Царьов із дружиною Ларисою twitter.com/OlegTsarov

Український блогер, політолог Олексій Голобуцький їдко відреагував на повідомлення. "25 років із Шаріковим. Цікаво: це треба медаль "Видатній дресирувальниці" давати, чи час писати в Союз захисту тварин?" – написав він в особистому Telegram-каналі.

Вітаю Ларису з двадцятип'ятиріччям нашого шлюбу !!! Жах, скільки нам років !!! Пекельний Пекло !!! pic.twitter.com/uDL8OOzatF - Олег Царьов (@OlegTsarov) October 22, 2019

Скрін коментарів до посту

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олег Царьов нарвався на глузування користувачів мережі за неоднозначне привітання дочки Ольги з 20-річчям.

Раніше новий імідж Царьова викликав у мережі підозри в тому, що у нього проблеми з алкоголем.

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