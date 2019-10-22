"Пекельне пекло!" Скандальний Царьов похвалився своєю "дресирувальницею"

Екснардеп від Партії Регіонів, прихильник "русского міра" Олег Царьов похвалився 25-ю річницею весілля зі своєю дружиною Ларисою.
Про подію він повідомив на сторінці у Twitter. Там же скандальний політик оприлюднив дві нові світлини з дружиною.
"Жах, скільки нам років! Пекельне пекло!" – написав регіонал у пості.
Олег Царьов
ТСН
Царьов із дружиною Ларисою
twitter.com/OlegTsarov
Царьов із дружиною Ларисою
twitter.com/OlegTsarov
Український блогер, політолог Олексій Голобуцький їдко відреагував на повідомлення. "25 років із Шаріковим. Цікаво: це треба медаль "Видатній дресирувальниці" давати, чи час писати в Союз захисту тварин?" – написав він в особистому Telegram-каналі.
Вітаю Ларису з двадцятип'ятиріччям нашого шлюбу !!! Жах, скільки нам років !!! Пекельний Пекло !!! pic.twitter.com/uDL8OOzatF- Олег Царьов (@OlegTsarov) October 22, 2019
Скрін коментарів до посту
Як повідомляв OBOZREVATEL, Олег Царьов нарвався на глузування користувачів мережі за неоднозначне привітання дочки Ольги з 20-річчям.
Раніше новий імідж Царьова викликав у мережі підозри в тому, що у нього проблеми з алкоголем.
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