"Окупує без напрягів": названо нову ціль Путіна у Європі

Росія не зважиться піти у відкритий наступ на Україну найближчим часом, замість цього Кремль може окупувати Білорусь.

Таку думку висловив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак в інтерв'ю "Апострофу".

"У мене таке враження, що навіть Лукашенко (президент Білорусі - ред.) вже побоюється цього", - сказав він.

За словами чиновника, існує "багато країн", які РФ може окупувати "без особливих напрягів". Однак країни Балтії Кремль не зачепить.

"Тому що туди вже зайшли Сполучені Штати. Так, десь по батальйону в кожній країні, але це вже присутність громадян США, тому не дай Боже. Є країни поруч", - пояснив чиновник.

Гримчак зазначив, що останні 20 років населення Білорусі "живе в Радянському Союзі з усіма його плюсами і мінусами".

"Плюси: не так часто розстрілюють опозиціонерів, як у 1937 році, і ситуація більш-менш стабільна. Президент цієї країни, як іноді здається, знає рідну білоруську мову, але не хоче нею користуватися. Серед громадян білоруською володіють близько 4%", - сказав він.

За його словами, білоруси "навіть не помітять", що у них сталася окупація.

"Це один з варіантів, але я думаю, що це взагалі можливо, тому що в Білорусі зараз немає союзників і підтримки у світі. Свого часу вони зробили ставку на Росію і тепер можуть отримати", - додав Гримчак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше білоруський політолог Алесь Лагвінец прогнозував, що Кремль покінчить з незалежністю Білорусі після завершення Чемпіонату світу з футболу.

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