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"Окупує без напрягів": названо нову ціль Путіна у Європі

25.3тЧитати новину російською

Росія не зважиться піти у відкритий наступ на Україну найближчим часом, замість цього Кремль може окупувати Білорусь.

Таку думку висловив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак в інтерв'ю "Апострофу".

"У мене таке враження, що навіть Лукашенко (президент Білорусі - ред.) вже побоюється цього", - сказав він.

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За словами чиновника, існує "багато країн", які РФ може окупувати "без особливих напрягів". Однак країни Балтії Кремль не зачепить.

"Тому що туди вже зайшли Сполучені Штати. Так, десь по батальйону в кожній країні, але це вже присутність громадян США, тому не дай Боже. Є країни поруч", - пояснив чиновник.

Гримчак зазначив, що останні 20 років населення Білорусі "живе в Радянському Союзі з усіма його плюсами і мінусами".

"Плюси: не так часто розстрілюють опозиціонерів, як у 1937 році, і ситуація більш-менш стабільна. Президент цієї країни, як іноді здається, знає рідну білоруську мову, але не хоче нею користуватися. Серед громадян білоруською володіють близько 4%", - сказав він.

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За його словами, білоруси "навіть не помітять", що у них сталася окупація.

"Це один з варіантів, але я думаю, що це взагалі можливо, тому що в Білорусі зараз немає союзників і підтримки у світі. Свого часу вони зробили ставку на Росію і тепер можуть отримати", - додав Гримчак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше білоруський політолог Алесь Лагвінец прогнозував, що Кремль покінчить з незалежністю Білорусі після завершення Чемпіонату світу з футболу.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Юрій Гримчак
Місце
Білорусь
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Vasileva Marina
Vasileva Marina
При дaвлениe выше 140/90 - cрочно чиcтитe сосyды! Лyчший cпособ прочиcтить соcyды без врaчeй http://doctoronline.maminforum.com
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Русский Солдат
Русский Солдат
Бред сивой кобылы.
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Соболева Марина
Соболева Марина
Путин едет на свадьбу в Австрию, а петя офшоренко пошел к белкам в лес с ответным визитом!!
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Ски Андрей
Ски Андрей
Соболева Марина, Кремлевские тролли , не переживайте : Если у Президента США зачесалась балда в трусах , то значит он непременно вспомнит о рашке ! Вся судьба засрашки в трусах Президента США ! Срашнявые , не хотели облизывать клинтонскую пилотку - теперь играйте на флейте у Трампа !
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