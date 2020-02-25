Російські окупанти активно застосовують військову пропаганду проти дітей. Так, наприклад в Євпаторії вони влаштували шикування малюків і змусили виконувати пісню зі словами "Служити Росії судилося тобі й мені".
Відповідне відео опублікував на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій (Штірліц) Штефан (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Дітей у Криму змусили співати пісню про присягу Росії
Скріншот відео
Військова пропаганда для дітей у Криму
Telegram-канал Анатолія Штірліца
Військова пропаганда для дітей у Криму
Telegram-канал Анатолія Штірліца
"Окупована Євпаторія. Ще у 2013 році діти в ній відпочивали, організовували концерти та ігри. У 2020 році займаються стройовою підготовкою і звичайною муштрою, щоб потім брати участь у військових конфліктах по всьому світу", – обурився захисник України.
Також він показав фотографії з аналогічного пропагандистського заходу із залученням дітей в окупованій Ялті.
"В окупованій Ялті пройшов парад дєток-іхтамнєток. До цього їх посилено готують в майбутньому", – підписав добірку український офіцер.
Військова пропаганда для дітей у Криму
Telegram-канал Анатолія Штірліца
Військова пропаганда для дітей у Криму
Telegram-канал Анатолія Штірліца
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Штефан показав фото і відео підготовки до "Дня окупанта" в окупованому Криму, де дітей одягнули в подобу радянської військової форми.
А в тимчасово окупованій Амвросіївці на Донбасі дітей перед 23 лютим одягли у радянську форму і змусили марширувати з портретами ліквідованих ватажків терористів – "Гіві", Олександра Захарченка та інших.
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