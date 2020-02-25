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25 лютого • оновлено в 05:44
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Окупанти влаштували військову муштру дітям у Криму. Фото і відео

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Російські окупанти активно застосовують військову пропаганду проти дітей. Так, наприклад в Євпаторії вони влаштували шикування малюків і змусили виконувати пісню зі словами "Служити Росії судилося тобі й мені".

Відповідне відео опублікував на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій (Штірліц) Штефан (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Дітей у Криму змусили співати пісню про присягу Росії

Дітей у Криму змусили співати пісню про присягу Росії

Скріншот відео

Військова пропаганда для дітей у Криму

Військова пропаганда для дітей у Криму

Telegram-канал Анатолія Штірліца

Військова пропаганда для дітей у Криму

Військова пропаганда для дітей у Криму

Telegram-канал Анатолія Штірліца

"Окупована Євпаторія. Ще у 2013 році діти в ній відпочивали, організовували концерти та ігри. У 2020 році займаються стройовою підготовкою і звичайною муштрою, щоб потім брати участь у військових конфліктах по всьому світу", – обурився захисник України.

Також він показав фотографії з аналогічного пропагандистського заходу із залученням дітей в окупованій Ялті.

"В окупованій Ялті пройшов парад дєток-іхтамнєток. До цього їх посилено готують в майбутньому", – підписав добірку український офіцер.

Військова пропаганда для дітей у Криму

Військова пропаганда для дітей у Криму

Telegram-канал Анатолія Штірліца

Військова пропаганда для дітей у Криму

Військова пропаганда для дітей у Криму

Telegram-канал Анатолія Штірліца

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
російська пропаганда Анексія Криму
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
филя филя
филя филя
детки-ихтамнетки? упорыши вы совсем епнулись)))
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-видео муштры
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