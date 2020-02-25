Російські окупанти активно застосовують військову пропаганду проти дітей. Так, наприклад в Євпаторії вони влаштували шикування малюків і змусили виконувати пісню зі словами "Служити Росії судилося тобі й мені".

Відповідне відео опублікував на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій (Штірліц) Штефан (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Дітей у Криму змусили співати пісню про присягу Росії Скріншот відео

Військова пропаганда для дітей у Криму Telegram-канал Анатолія Штірліца

Військова пропаганда для дітей у Криму Telegram-канал Анатолія Штірліца

"Окупована Євпаторія. Ще у 2013 році діти в ній відпочивали, організовували концерти та ігри. У 2020 році займаються стройовою підготовкою і звичайною муштрою, щоб потім брати участь у військових конфліктах по всьому світу", – обурився захисник України.

Також він показав фотографії з аналогічного пропагандистського заходу із залученням дітей в окупованій Ялті.

"В окупованій Ялті пройшов парад дєток-іхтамнєток. До цього їх посилено готують в майбутньому", – підписав добірку український офіцер.

Військова пропаганда для дітей у Криму Telegram-канал Анатолія Штірліца

Військова пропаганда для дітей у Криму Telegram-канал Анатолія Штірліца

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Штефан показав фото і відео підготовки до "Дня окупанта" в окупованому Криму, де дітей одягнули в подобу радянської військової форми.

А в тимчасово окупованій Амвросіївці на Донбасі дітей перед 23 лютим одягли у радянську форму і змусили марширувати з портретами ліквідованих ватажків терористів – "Гіві", Олександра Захарченка та інших.

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