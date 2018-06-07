Окупанти влаштували вибух на Луганщині: постраждали мирні жителі

У четвер, 7 червня, окупанти влаштували вибух у населеному пункті Голубівське Луганської області.

Інцидент стався о 10:30, в результаті детонації вибухового пристрою постраждали декілька мирних жителів, повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що російські окупанти вдаються до подібних злочинів проти звичайних громадян для того, щоб дискредитувати українських силовиків і залякати населення. Однак командування ОС наголосило, що ніколи не веде обстріл мирних населених пунктів і не розміщує позицій підрозділів у житлових кварталах і поруч з ними.

"Теракт російсько-окупаційних військ в населеному пункті Голубівське є черговим доказом порушення норм Міжнародного гуманітарного права і військовим злочином окупантів проти мирного населення", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ЛНР" намагалися покласти відповідальність за вибух на ЗСУ, проте начальник прес-центру штабу ООС полковник Юзеф Венскович спростував цей фейк.