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Окупанти влаштували вибух на Луганщині: постраждали мирні жителі

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У четвер, 7 червня, окупанти влаштували вибух у населеному пункті Голубівське Луганської області.

Інцидент стався о 10:30, в результаті детонації вибухового пристрою постраждали декілька мирних жителів, повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що російські окупанти вдаються до подібних злочинів проти звичайних громадян для того, щоб дискредитувати українських силовиків і залякати населення. Однак командування ОС наголосило, що ніколи не веде обстріл мирних населених пунктів і не розміщує позицій підрозділів у житлових кварталах і поруч з ними.

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"Теракт російсько-окупаційних військ в населеному пункті Голубівське є черговим доказом порушення норм Міжнародного гуманітарного права і військовим злочином окупантів проти мирного населення", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ЛНР" намагалися покласти відповідальність за вибух на ЗСУ, проте начальник прес-центру штабу ООС полковник Юзеф Венскович спростував цей фейк.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Об'єкт
Новини ЛНР
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Каменский Валентин
Каменский Валентин
"...начальник пресс-центра штаба ООС полковник Юзеф Венскович опроверг этот фейк." А если это вовсе не фейк, а правда? После многочисленных разоблачений вранья украинских должностных лиц по поводу Бабченки...., в том числе на западе.....
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