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14 грудня • оновлено в 19:29
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Окупанти влаштували повітряний бій над Кримом: що відомо

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Російські військові провели повітряний бій в небі над анексованим Кримом.

Екіпажі літаків Су-27СМ і Су-30М2 займалися льотно-тактичними навчаннями. У небо піднялися близько десяти одиниць техніки, повідомляє "Крим.Реаліі".

Пілоти відпрацьовували взаємодію з зенітно-ракетними і радіотехнічними підрозділами, питання аеронавігації, пілотування по заданому маршруту і відходу від засобів ураження умовного противника.

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У ролі супротивника виступили літаки зі складу іншого авіаційного підрозділу, дислокованого на військових аеродромах Криму.

"За задумом навчання, ланки чергових літаків Су-27СМ і Су-30М2 були підняті по тривозі і направлені на перехоплення військових літаків умовного противника, які порушили повітряний кордон Російської Федерації. У ході повітряного бою і умовного застосування ракетного і стрілецько-гарматного озброєння порушники повітряного кордону були знищені", – йдеться в повідомленні пресслужби Чорноморського флоту Росії.

Окупанти влаштували повітряний бій над Кримом

Окупанти влаштували повітряний бій над Кримом

Крим.Реаліі

Раніше OBOZREVATEL писав, що збройні формування Російської Федерації 10 раз порушили режим припинення вогню в п'ятницю, 13 грудня, на Донбасі. В результаті бойову травму отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил.

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Автор
Карина Бондаренко
Тег
Крим
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Я лично что хочу у себя дома то и делаю.что и кто запрещает это делать россии у себя дома
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1
0
Petrov Valery
Petrov Valery
Xoxлы, вы чо там буxаете? Как можно перепутать бoй с учениями, шaxтёров с агрecсором, а жoпу с пaльцем?
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3
1
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Petrov Valery, ...и независимость с холопством)))))
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2
1
Рожденный в СССР
Рожденный в СССР
Оккупанты были изгнаны в 2014г. Период оккупации Украиной 1954-2014Г
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2
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Крым Андрей
Крым Андрей
Рожденный в СССР, Ну не надо глупостей. Какая оккупация была в Крыму при СССР?
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1
1

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