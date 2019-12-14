Окупанти влаштували повітряний бій над Кримом: що відомо

Російські військові провели повітряний бій в небі над анексованим Кримом.

Екіпажі літаків Су-27СМ і Су-30М2 займалися льотно-тактичними навчаннями. У небо піднялися близько десяти одиниць техніки, повідомляє "Крим.Реаліі".

Пілоти відпрацьовували взаємодію з зенітно-ракетними і радіотехнічними підрозділами, питання аеронавігації, пілотування по заданому маршруту і відходу від засобів ураження умовного противника.

У ролі супротивника виступили літаки зі складу іншого авіаційного підрозділу, дислокованого на військових аеродромах Криму.

"За задумом навчання, ланки чергових літаків Су-27СМ і Су-30М2 були підняті по тривозі і направлені на перехоплення військових літаків умовного противника, які порушили повітряний кордон Російської Федерації. У ході повітряного бою і умовного застосування ракетного і стрілецько-гарматного озброєння порушники повітряного кордону були знищені", – йдеться в повідомленні пресслужби Чорноморського флоту Росії.

Окупанти влаштували повітряний бій над Кримом Крим.Реаліі

Раніше OBOZREVATEL писав, що збройні формування Російської Федерації 10 раз порушили режим припинення вогню в п'ятницю, 13 грудня, на Донбасі. В результаті бойову травму отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил.

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