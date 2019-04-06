Окупанти визнали новий провал із Кримським мостом: що сталося

Окупанти масово скаржаться на обмеження для проїзду великовантажних автомобілів по Керченському мосту. Прогнозують, що така заборона спровокує зростання цін в пнексованому українському Криму.
Пропагандистський ресурс "Примітки" наводить дані "Асоціації вантажних перевізників та експедиторів Республіки Крим". "Голова" незаконної організації Анатолій Цуркін зазначає, що на початку квітня кількість скарг у зв'язку з цим питанням зросла до сотні.
Уточнюється, що заборона для вантажних, комерційних автомобілів, загальною масою понад 12 тонн, на пересуванні по Кримському мосту буде введено з 1 травня і на весь літній період.
Кримський міст
Twitter RoksolanaToday & Крим
"Перевізники кажуть, що по той бік мосту бачили інформаційні таблички, й інспектори полиции попереджали їх, що буде закриття мосту, і навіть про те, що знову мобілізуються пороми. У нас була проста купа звернень", – пояснив окупант.
Він запевняє, що про повну заборону руху не йдеться, однак зазначає, що ряд привізних товарів вчергове подорожчає в разі обмеження руху.
Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Росгвардія створила спеціальну морську бригаду для охорони Кримського моста.
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