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19 березня • оновлено в 05:36
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Окупанти в Криму змусили школярів розбирати автомат в ОЗК

1.1т
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У мережі з'явилося відео зі школи у тимчасово окупованому Криму. На ньому вчителька змусила школяра в ОЗК розбирати і збирати автомат на швидкість.

Ролик опублікували на сторінці блогу "Кримська жужелиця" у Twitter. За кадром чути, як педагогиня засікає час і докоряє учневі тим, що він не впорався із завданням досить швидко (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У Криму дітей змусили розбирати автомат в ОЗК

У Криму дітей змусили розбирати автомат в ОЗК

Скріншот відео

"Кримська резервація. У школах загального режиму Севастополя знайдено чудодійний захист від коронавірусу – розбирання-збирання АК-74 в ОЗК. Ну, і побільше патронів", – із сарказмом зазначив під відео автор допису, критикуючи мілітаризацію дітей російськими окупантами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські терористи "ДНР" влаштували чергову пропагандистську масову акцію із залученням дітей у тимчасово окупованому Донецьку. Вони провели її, незважаючи на те, що у світі зараз згортають усі масові заходи через пандемію коронавірусу.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Коронавірус Анексія Криму
Місце
Україна Севастополь
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Крым Андрей
Крым Андрей
"... найдено чудодейственную защиту от..." Судя по неповторимому стилю написания, эта "жужелица" такая же "крымская", как я украинский. А средство действительно чудодейственное. Только не от короновируса, а от прыгучих чубатых мр@зей - пуля из АК в брюхо.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Крым Андрей, а, пардон, это просто корявые грамотеи из Обоза, не знающие ни русской, ни украинской грамоты, так перевели.
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Goncharov Costa
Goncharov Costa
Животное прекрасное, а ты проверила тысячи посудомоек из Италии, Испании.
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сибирский ватник
сибирский ватник
И что в этом нового и интересного.В СССР в 60 70годах(когда я учился) был урок "ВОЕННОЕ дело.Учились разбирать,собирать автомат,пулемет,стрелять.Правда из карабина всего 3 раза дали стрельнуть а вот с мелкашки хоть сколько пали,никто патронов не считал.
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Goncharov Costa
Goncharov Costa
сибирский ватник, не понял в СА не был?
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