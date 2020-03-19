У мережі з'явилося відео зі школи у тимчасово окупованому Криму. На ньому вчителька змусила школяра в ОЗК розбирати і збирати автомат на швидкість.

Ролик опублікували на сторінці блогу "Кримська жужелиця" у Twitter. За кадром чути, як педагогиня засікає час і докоряє учневі тим, що він не впорався із завданням досить швидко (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У Криму дітей змусили розбирати автомат в ОЗК Скріншот відео

"Кримська резервація. У школах загального режиму Севастополя знайдено чудодійний захист від коронавірусу – розбирання-збирання АК-74 в ОЗК. Ну, і побільше патронів", – із сарказмом зазначив під відео автор допису, критикуючи мілітаризацію дітей російськими окупантами.

Кримська резервація. У школах Загальна режиму Севастополя знайдено чудодійній захист від коронавірусу - розбирання-збирання АК-74 в ОЗК. Ну, й побільше патронів. pic.twitter.com/u4QCfLEWng - Кримська Жужелиця (@ crimea2042) March 18, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські терористи "ДНР" влаштували чергову пропагандистську масову акцію із залученням дітей у тимчасово окупованому Донецьку. Вони провели її, незважаючи на те, що у світі зараз згортають усі масові заходи через пандемію коронавірусу.

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