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Окупанти оголосили про нове будівництво в Криму

14.1тЧитати новину російською

В окупованій Керчі планується будівництво двох технопарків.

Про це повідомила так званий заступник міністра економічного розвитку анексованого Криму Світлана Сирота, передає РІА Новини.

Зокрема, під створення технопарків передбачається відвести два промислові майданчики площею 3,5 і 3,7 га.

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"Один з технопарків увійде до складу суднобудівного кластера. На території такого парку може бути інжиніринговий центр, лабораторії, коворкінг і інші об'єкти", - сказала Сирота.

Як повідомляв OBOZREVATEL, окупанти взялися за будівництво нової злітно-посадкової смуги на військовому аеродромі "Бальбек" під анексованим Севастополем.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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