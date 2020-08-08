Окупанти на Донбасі збільшили кількість обстрілів

Збройні формування Росії 8 серпня 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Зокрема, з їхнього боку було скоєно чотири вогневих провокації, повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook.

"По одному пострілу з автоматичної станкового гранатомета ворог зробив біля Попасної і Гнутового, а з підствольного гранатомета – недалеко від Шумів. Також зі стрілецької зброї противник вистрілив поблизу Новоалександрівки", – уточнили в штабі.

Зазначається, що всі випадки порушення перемир'я не загрожували життю або здоров'ю українських військовослужбовців. Бойових втрат і поранень серед особового складу немає.

Facebook штабу ООС

Facebook штабу ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 серпня збройні формування Росії тричі порушували режим припинення вогню на Донбасі.