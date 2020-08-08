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Окупанти на Донбасі збільшили кількість обстрілів

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Розслідування
3,9 т.
Окупанти п'ять разів порушили перемир'я на Донбасі

Окупанти п'ять разів порушили перемир'я на Донбасі. Фото 112.ua.

Збройні формування Росії 8 серпня 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Зокрема, з їхнього боку було скоєно чотири вогневих провокації, повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook.

"По одному пострілу з автоматичної станкового гранатомета ворог зробив біля Попасної і Гнутового, а з підствольного гранатомета – недалеко від Шумів. Також зі стрілецької зброї противник вистрілив поблизу Новоалександрівки", – уточнили в штабі.

Зазначається, що всі випадки порушення перемир'я не загрожували життю або здоров'ю українських військовослужбовців. Бойових втрат і поранень серед особового складу немає.

Facebook штабу ООС

Facebook штабу ООС

Facebook штабу ООС

Facebook штабу ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 серпня збройні формування Росії тричі порушували режим припинення вогню на Донбасі.

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  2. Розслідування