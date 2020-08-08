Окупанти на Донбасі збільшили кількість обстрілів

Окупанти п'ять разів порушили перемир'я на Донбасі. Фото 112.ua.
Збройні формування Росії 8 серпня 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.
Зокрема, з їхнього боку було скоєно чотири вогневих провокації, повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook.
"По одному пострілу з автоматичної станкового гранатомета ворог зробив біля Попасної і Гнутового, а з підствольного гранатомета – недалеко від Шумів. Також зі стрілецької зброї противник вистрілив поблизу Новоалександрівки", – уточнили в штабі.
Зазначається, що всі випадки порушення перемир'я не загрожували життю або здоров'ю українських військовослужбовців. Бойових втрат і поранень серед особового складу немає.
Facebook штабу ООС
Facebook штабу ООС
Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 серпня збройні формування Росії тричі порушували режим припинення вогню на Донбасі.