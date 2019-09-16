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16 вересня • оновлено в 20:26
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Окружний адмінсуд потрапив у гучний скандал з прокурорами: в чому справа

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Окружний адміністративний суд Києва повернув посади заступника прокурора Харківської області Дмитру Кавуну і старшому прокурору Головного управління нагляду Олегу Кіперу.

Відповідні позови скандальний суд задовольнив 11 вересня. У рішенні стверджується, що люстрація чиновників нібито була безпідставною, а також не встановлена їхня причетність до узурпації влади експрезидентом Віктором Януковичем.

Генпрокуратуру зобов'язали виключити прокурорів з реєстру люструвати осіб Міністерства Юстиції, а також виплатити за вимушений прогул Кавуну 951 тисячу гривень, а Кіперу - 805 тисяч гривень.

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Нагадаємо, Кіпера і Кавуна звільнили з посад в жовтні 2014 року. Потім взимку їхні справи були зупинені і повторно відновлені лише кілька тижнів тому.

Дмитро Кавун

Дмитро Кавун

Олег Кіпер

Олег Кіпер

Як писав OBOZREVATEL, справа Окружного адміністративного суду Києва прогриміла на всю Україну після того, як 26 липня НАБУ прийшло в його стіни з обшуками.

Причиною цього стали можливі порушення суддів, який вели справи проти учасників Євромайдану, а також тиск глави суду Павла Вовка на членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

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Тема
Люстрація в Україні
Місце
Україна
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