Окружний адмінсуд потрапив у гучний скандал з прокурорами: в чому справа

Окружний адміністративний суд Києва повернув посади заступника прокурора Харківської області Дмитру Кавуну і старшому прокурору Головного управління нагляду Олегу Кіперу.
Відповідні позови скандальний суд задовольнив 11 вересня. У рішенні стверджується, що люстрація чиновників нібито була безпідставною, а також не встановлена їхня причетність до узурпації влади експрезидентом Віктором Януковичем.
Генпрокуратуру зобов'язали виключити прокурорів з реєстру люструвати осіб Міністерства Юстиції, а також виплатити за вимушений прогул Кавуну 951 тисячу гривень, а Кіперу - 805 тисяч гривень.
Нагадаємо, Кіпера і Кавуна звільнили з посад в жовтні 2014 року. Потім взимку їхні справи були зупинені і повторно відновлені лише кілька тижнів тому.
Дмитро Кавун
Олег Кіпер
Як писав OBOZREVATEL, справа Окружного адміністративного суду Києва прогриміла на всю Україну після того, як 26 липня НАБУ прийшло в його стіни з обшуками.
Причиною цього стали можливі порушення суддів, який вели справи проти учасників Євромайдану, а також тиск глави суду Павла Вовка на членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
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