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7 лютого • оновлено в 08:48
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/ Розслідування

Офіцер ЗСУ, який розкритикував Зеленського, заявив про нову підлість

26.3т
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Майор із оперативного управління штабу Командування Сухопутних військ Роман Ковальов, якому оголосили сувору догану за критику президента Володимира Зеленського, заявив про те, що Командування Сухопутних військ посилило на нього тиск.

Причому, за словами Ковальова, його намагаються виставити в поганому світлі як нехорошого офіцера. Пост майор опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Новини
"Військовослужбовець не раб!" Офіцер ЗСУ, який розкритикував Зеленського, заявив про тиск

"У програмі "Спецкор" на каналі "2+2", вийшло інтерв'ю офіцера пресслужби Командування Сухопутних військ, в якому він повідомив, що мені раніше було оголошено ще одну "сувору догану" за несвоєчасне надання особистих даних! Який це стосунок має до суті справи щодо критики Зеленського, мені не зрозуміло, але ясно інше. Командування продовжує на мене тиск і намагається, в цьому випадку, виставити мене не дуже хорошим офіцером", – повідомив він.

Ковальов додав до посту відео, в якому розкривається, чому саме він отримав ще одну догану. Як стало відомо, він не зміг своєчасно надати особисті дані, оскільки вони перебували в окупованому Росією Криму, на що керівництво відреагувало в ультимативній формі. У Ковальова вимагали, незважаючи на це, доставити дані. Після невдачі майор і отримав догану.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Анатолій Запорожський
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Коментарі
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Мл. Виталий
Мл. Виталий
надо было лизнуть, а он гавкнул
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0
0
Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
Чего этот "хороший офицер" пытается добиться - неужели при порохе его всё устраивало, сидит в штабе, бабло рубит немеряное, правды какой-то захотел, непонятно...
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Александрович Валера
Александрович Валера
И сразу жаловаться
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