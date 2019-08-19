Офіцер ЗСУ показав фото мертвого найманця з Росії

17 серпня був ліквідований терорист "Л/ДНР" Єгор Борисенко на прізвисько "Пікассо".

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц) із посиланням на базу сайту "Миротворець". Він також опублікував фото бойовика.

"Борисенко "Пікассо" Єгор із Сургута, РФ. Самоліквідувався", – йдеться в повідомленні.

На сайті "Миротворець" зазначено, що загиблий був російським найманцем, який перебував в Україні у складі незаконних військових формувань.

Додамо: в російських соцмережах повідомлялося, що Борисенко нібито помер від цукрового діабету.

Ліквідований терорист Єгор Борисенко "Миротворець"

Ліквідований терорист Єгор Борисенко "Миротворець"

Ліквідований терорист Єгор Борисенко "Миротворець"

Ліквідований терорист Єгор Борисенко "Миротворець"

Ліквідований терорист Єгор Борисенко "Миротворець"

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі був ліквідований бойовик "ДНР" Дмитро "Сім" Латиш.

Також офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) опублікував фото і назвав імена трьох терористів, які поповнили "бригаду 200" на Донбасі.

Ще в мережі опублікували дані ліквідованого на Донбасі терориста Олексія Кривошеєва на прізвисько "Хантер".

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