Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

Офіцер ЗСУ показав фото мертвого найманця з Росії

2.7т Читати матеріал російською

17 серпня був ліквідований терорист "Л/ДНР" Єгор Борисенко на прізвисько "Пікассо".

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц) із посиланням на базу сайту "Миротворець". Він також опублікував фото бойовика.

"Борисенко "Пікассо" Єгор із Сургута, РФ. Самоліквідувався", – йдеться в повідомленні.

Новини
Ідуть в атаку: у штабі ООС повідомили тривожні новини з Донбасу

На сайті "Миротворець" зазначено, що загиблий був російським найманцем, який перебував в Україні у складі незаконних військових формувань.

Додамо: в російських соцмережах повідомлялося, що Борисенко нібито помер від цукрового діабету.

Ліквідований терорист Єгор Борисенко

Ліквідований терорист Єгор Борисенко

"Миротворець"

Ліквідований терорист Єгор Борисенко

Ліквідований терорист Єгор Борисенко

"Миротворець"

Ліквідований терорист Єгор Борисенко

Ліквідований терорист Єгор Борисенко

"Миротворець"

Ліквідований терорист Єгор Борисенко

Ліквідований терорист Єгор Борисенко

"Миротворець"

Ліквідований терорист Єгор Борисенко

Ліквідований терорист Єгор Борисенко

"Миротворець"

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі був ліквідований бойовик "ДНР" Дмитро "Сім" Латиш.

Також офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) опублікував фото і назвав імена трьох терористів, які поповнили "бригаду 200" на Донбасі.

Ще в мережі опублікували дані ліквідованого на Донбасі терориста Олексія Кривошеєва на прізвисько "Хантер".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
Україна
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
3
6
Смішно
7
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Тварей Истребляют Свидомитых
Тварей Истребляют Свидомитых
Потери ДНР и ЛНР с начала месяца 6-200 10-300.Потери ВСУ алкашей 15-200 21-300.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Тварей Истребляют Свидомитых
Тварей Истребляют Свидомитых
Штефан дырявый свои перемоги таскает из социальных сетей.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Коротков Сергей
Коротков Сергей
НВФ украины ведут войну на уничтожение населения. Докажите что я не прав. Ведь если "власть" украины открыто так говорит. А еще чуть чуть и судить будут. И прощения просить будут за то что всу свою страну защищала.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...