Офіцер пояснив, навіщо Путіну відведення сил на Донбасі

Перший заступник голови Спілки офіцерів України Євген Лупаков заявив, що відведення сил уздовж всієї лінії розмежування на Донбасі може призвести до збільшення втрат з української сторони.

Зокрема, розведення військ на відстань близько одного кілометра не є перешкодою для артилерійських обстрілів, а також не є гарантією того, що розміновані ділянки сірої зони знов не будуть заміновані окупантами. Про це він заявив OBOZREVATEL.

"Розведення сил? А що це дає? Якщо артилерія, міномети стріляють на кілька кілометрів, то відведення на плюс-мінус 1 кілометр нічого не дасть. Ми одного разу вже відвели свої сили на кілометр, і в зоні відведення підірвався наш комбриг (9 листопада помер командир 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ, полковник Євген Коростельов, який підірвався на міні. – Ред.). Тили вже були заміновані", – нагадав офіцер.

Володимир Путін

У цьому контексті він зауважив, що сіру зону ніхто не контролює. "Наші – хочеш не хочеш – ходитимуть у ці села і підриватимуться на мінах. Буде ще більше втрат", – переконаний Лупаков.

На його думку, Кремль підштовхує Україну до відведення сил уздовж всієї лінії розмежування, "бо йому вигідно, тому що він контролюватиме більшу територію. Фактично він, не вводячи війська, матиме можливість безперешкодно ходити по сірій зоні".

Як писав OBOZREVATEL, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що президент України Володимир Зеленський хоче домогтися "позитивних зрушень у відносинах із Росією". За його словами, у глави української держави нібито "зв'язані руки", зокрема у питанні розведення сил уздовж всієї лінії розмежування на Донбасі.

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