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24 грудня • оновлено в 10:20
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Офіцер пояснив, навіщо Путіну відведення сил на Донбасі

2.7т
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Перший заступник голови Спілки офіцерів України Євген Лупаков заявив, що відведення сил уздовж всієї лінії розмежування на Донбасі може призвести до збільшення втрат з української сторони.

Зокрема, розведення військ на відстань близько одного кілометра не є перешкодою для артилерійських обстрілів, а також не є гарантією того, що розміновані ділянки сірої зони знов не будуть заміновані окупантами. Про це він заявив OBOZREVATEL.

"Розведення сил? А що це дає? Якщо артилерія, міномети стріляють на кілька кілометрів, то відведення на плюс-мінус 1 кілометр нічого не дасть. Ми одного разу вже відвели свої сили на кілометр, і в зоні відведення підірвався наш комбриг (9 листопада помер командир 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ, полковник Євген Коростельов, який підірвався на міні. – Ред.). Тили вже були заміновані", – нагадав офіцер.

Володимир Путін

Володимир Путін

У цьому контексті він зауважив, що сіру зону ніхто не контролює. "Наші – хочеш не хочеш – ходитимуть у ці села і підриватимуться на мінах. Буде ще більше втрат", – переконаний Лупаков.

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На його думку, Кремль підштовхує Україну до відведення сил уздовж всієї лінії розмежування, "бо йому вигідно, тому що він контролюватиме більшу територію. Фактично він, не вводячи війська, матиме можливість безперешкодно ходити по сірій зоні".

Як писав OBOZREVATEL, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що президент України Володимир Зеленський хоче домогтися "позитивних зрушень у відносинах із Росією". За його словами, у глави української держави нібито "зв'язані руки", зокрема у питанні розведення сил уздовж всієї лінії розмежування на Донбасі.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Відведення військ на Донбасі
Особа
Євген Лупаков
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Очередной украинский дурак. В 3 точках развели, там больше никто не гибнет! Украинцы, откуда среди вас столько идиотов развелось? Нация без мозга
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Alex Mak, европейцу нельзя быть таким ипанутым...скорее всего ты простое б ы д л о
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Alex Mak, петух гамбургский, не переживай так, у меня все хорошо!
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