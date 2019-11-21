"Одягніть трусики – зніміть хрестик": Цимбалюк розгромив Путіна за брехню про Донбас

Український журналіст Роман Цимбалюк спіймав президента Росії Володимира Путіна на обмовках, якими той визнав своє вторгнення на український Донбас, і влаштував йому за це жорсткий тролінг.

Випадкові зізнання Путіна прозвучали під час форуму "Росія кличе". Фрагменти скандальних заяв лідера країни-агресора Цимбалюк показав у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, питання у журналіста виникли до слів Путіна про те, що якщо на лінії розмежування біля селищ Петрівське і Золоте з'явиться Нацгвардія або інші силові структури України, то терористи "Л/ДНР" дадуть відповідь дзеркальними заходами.

"Здається, Володимир Володимирович проговорився знову. Як ви думаєте, якщо Росія ні до чого у цьому конфлікті, то чому Путін точно знає, як будуть діяти колаборанти? Він що, телепат? Він віддає накази! А це марення з приводу націоналістичних батальйонів (навіть Путін сказав так званих) – цього ніколи не було", – обурився Цимбалюк.

Цимбалюк і Путін

Він зазначив, що за Україну проти російської армії у 2014-2015 році дійсно воювали добровольці. Але за минулі роки вони всі були включені до складу силових структур України.

"Але Володимиру Володимировичу все одно не подобається, що там будуть люди, які не соромляться, на відміну від росіян, шевронів і прапора країни, яку вони представляють", – підколов Путіна журналіст, натякаючи на його пропагандистський міф про "іхтамнєтів".

Крім того, Цимбалюка збентежила погроза Путіна з приводу того, що відносини між Україною і Росією будуть залежати тільки від подальшого розвитку ситуації на тимчасово окупованому Донбасі.

"Це ж просто обмовочка по Фрейду! Володимир Володимирович нам багато разів говорив, що у нас "внутрішньоукраїнський" конфлікт. Було таке? Було! І зараз ми про це чуємо знову. Але чомусь взаємини України і Росії залежать від рішення "внутрішнього українського" конфлікту. Хлопці, ну, ви або трусики одягніть, або хрестик зніміть! Це ж просто парадокс. По суті, Путін пов'язує двосторонні відносини Росії та України з тим, щоби Київ капітулював, пішов на їхні вимоги. З якого ми повинні йти цим шляхом?!" – вгамував українець Путіна за нахабні імперські вимоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Цимбалюк яскраво пройшовся по імперській промові президента Росії Володимира Путіна, в якій він по суті назвав Україну історичною вигадкою.

Українець навів йому беззаперечні факти, які доводять, що в певні періоди Росія взагалі не була присутня як держава на політичній карті світу.

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