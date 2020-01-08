Одружився з дочкою начальника в'язниці: що відомо про підозрюваного у вбивстві дівчат у Києві

Сергій Ксьондзик, який разом із Єлизаветою Бершацькою підозрюється у вбивстві двох дівчат у зйомній квартирі у Києві, раніше був судимий за крадіжку і зґвалтування.

Подробиці OBOZREVATEL розповіли у с. Любитів Волинської області звідки родом підозрюваний. Там кажуть, що чимало натерпілися від Ксьондзика.

"Від нього були самі біди. Ми дізнавалися про його нові "подвиги", коли з правоохоронних органах отримували запит на його характеристику", – розповіли у сільраді.

34-річний Сергій Ксьондзик Соцмережі

За словами жителів, чоловік ніде не працював. Після школи почав красти на ринку, за що отримав термін. Далі було зґвалтування у сусідньому Турійському районі, з чуток – групове.

"Відсидів більш ніж одинадцять років. Кілька років тому вийшов. Кажуть, що потім одружився з дочкою начальника в'язниці", – розповіли у сільраді.

За даними ЗМІ, Сергій Ксьондзик притягувався до відповідальності за водіння у нетверезому стані. Також він судився з дружиною, яка домагалася розірвання шлюбу.

Тіла 16-річної Марії Каминіної і 19-річної Єви Лисенко виявили на зйомній квартирі у Подільському районі столиці

Відомо, що батьки Ксьондзика померли. Перед смертю батько продав хату у селі, і син почав судитися з новими власниками.

У сільраді кажуть, що після виходу з в'язниці чоловік став юридично підкутим. Найняв адвоката, за допомогою якого домігся оформлення на себе земельного паю.

Сергій Ксьондзик родом із Ковельського району Волинської області Google. Maps

"Коли ми дізналися, що Ксьондзика підозрюють у вбивстві двох дівчат, для нас це було шоком, проте ми не здивувалися, що саме його затримала поліція. Це недобрий, хитрий і нахабний чоловік. Від нього всього можна чекати", – кажуть жителі села .

Підозрювані у вбивстві 34-річний Сергій Ксьондзик і 19-річна Єлизавета Бершацька НПУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

4 січня у Подільському районі Києва місцева жителька виявила трупи двох дівчат у квартирі, яку здавала орендарям на Новий рік. Тіла господиня оселі знайшла на балконі у шафі. Трупи були зв'язані скотчем.

Загиблими виявилися 16-річна Марія Каминіна і 19-річна Єва Лисенко.

Убиті дівчата перебували в розшуку як зниклі безвісти ще з 2 січня. Підозрюваними виявилися Сергій Ксьондзик і Єлизавета Бершацька. Вони були затримані на вокзалі в Одесі. Слідство розглядає одну з можливих версій вбивства – конфлікт на побутовому ґрунті.

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