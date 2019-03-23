Одному – лише 19: на Донбасі трагічно загинули два українських бійці

У п'ятницю, 22 березня, на Донбасі загинули два українських захисники. Один із них — на виконанні бойового завдання, а інший — трагічно під час відрядження.

Про це повідомляється на сторінці aphareus у Twitter. Згідно з оприлюдненими даними, при виконанні бойового завдання загинув солдат 108 ОГШБ 10 ОГШБр Артур Бурлака з Івано-Франківська. У березні хлопцеві виповнилося лише 19 років.

Про його загибель написав на своїй сторінці у Facebook і мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. "Ще одна трагедія на фронті. Під час виконання завдання загинув франківець, солдат Артур Бурлака. У березні йому виповнилося лише 19, і все життя було ще попереду. Вічна пам'ять!" — написав чиновник.

Артур Бурлака Twiter aphareus

Що стосується другого захисника України, старшого сержанта Миколи Денисова, то він загинув за трагічних обставин під час відрядження до військової комендатури міста Костянтинівка Донецької області. Чоловік служив начальником групи охорони і патрульно-постової служби.

Микола Денисов Twiter aphareus

На превеликий жаль у нас знову Втрата: 22 березня в зоне проведення ООС на Донбасі, віконуючі Бойове завдання загінув солдат 108 ОГШБ 10 ОГШБр, Артур Бурлака, уродженець Івано-Франківська, 2000. р.н. (5 березня відсвяткував своє 19-річчя). Вічна ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЮ! pic.twitter.com/GBPp50nzRC - aphareus (@aphareus) 23 березня 2019 р

На превеликий жаль у нас знову Втрата: 22 березня во время відрядження до ВІЙСЬКОВОЇ комендатури м.Констянтінівка Донецької обл. трагічно загінув ст.сержант Микола Віталійович Денисов, начальник групи охорони та патрульно-постової служби. Вічна ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЮ! pic.twitter.com/qKY584LGUp - aphareus (@aphareus) 23 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі під час виконання завдання загинув військовий медик Володимир Маркевич. У нього тричі вистрілив ворожий снайпер зі снайперської гвинтівки калібру 12,7 мм. Одна з куль стала смертельною для чоловіка, оскільки пробила захисну стінку укриття і поранила його.

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