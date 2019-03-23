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Одному – лише 19: на Донбасі трагічно загинули два українських бійці

1.3тЧитати матеріал російською

У п'ятницю, 22 березня, на Донбасі загинули два українських захисники. Один із них — на виконанні бойового завдання, а інший — трагічно під час відрядження.

Про це повідомляється на сторінці aphareus у Twitter. Згідно з оприлюдненими даними, при виконанні бойового завдання загинув солдат 108 ОГШБ 10 ОГШБр Артур Бурлака з Івано-Франківська. У березні хлопцеві виповнилося лише 19 років.

Про його загибель написав на своїй сторінці у Facebook і мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. "Ще одна трагедія на фронті. Під час виконання завдання загинув франківець, солдат Артур Бурлака. У березні йому виповнилося лише 19, і все життя було ще попереду. Вічна пам'ять!" — написав чиновник.

Артур Бурлака

Артур Бурлака

Twiter aphareus

Новини
На Донбасі загинув юний захисник України: в мережі показали фото

Що стосується другого захисника України, старшого сержанта Миколи Денисова, то він загинув за трагічних обставин під час відрядження до військової комендатури міста Костянтинівка Донецької області. Чоловік служив начальником групи охорони і патрульно-постової служби.

Микола Денисов

Микола Денисов

Twiter aphareus

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі під час виконання завдання загинув військовий медик Володимир Маркевич. У нього тричі вистрілив ворожий снайпер зі снайперської гвинтівки калібру 12,7 мм. Одна з куль стала смертельною для чоловіка, оскільки пробила захисну стінку укриття і поранила його.

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Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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