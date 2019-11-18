Одного врятував АТОвець: з'явилися деталі страшної пожежі з дітьми на Черкащині. Фото, відео

Трьох малолітніх дітей, які стали жертвами пожежі на Черкащині, намагався врятувати колишній військовий, ветеран АТО Роман Холод.

Подробиці моторошної трагедії розповів у Facebook прессекретар обласного управління ДСНС Костянтин Проценко (щоб побачити відео, доскрольте до кінця).

Роман Холод разом із дружиною побігли до задимленої хати. Двічі чоловік заходив до будинку і встиг винести на вулицю двох хлопчиків.

Чоловік намагався врятувати усіх дітей ck.dsns.gov.ua

Маючи медичну підготовку, Роман почав робити штучне дихання та непрямий масаж серця дітям. Повернути до життя йому вдалось тільки найменшого хлопчика. Його доправили в реанімацію.

"Запускав серце двічі кожній дитині, робив штучне дихання. На жаль, двоє задихнулись від диму, але третього вдалось врятувати. Потім викликали "швидку", ДСНС. Я забіг в хату, почав відривати проводку. Не страшно, що попік трохи руки. Головне, хоч одна дитинка жива", – сказав рятівник.

Нагадаємо, смертельна пожежа сталась близько опівдня 18 листопада внаслідок загорання обігрівача. В будинку було троє малих хлопчиків, двоє з яких загинули. На момент трагедії їхня мама перебувала в сусідки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Шостка Сумської області за загадкових обставин загинув 12-річний хлопчик.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!