Одесу накрили піщана буря та ураган: фото і відео погодного апокаліпсису

В Одесі та області у неділю, 10 березня, сильний ураганний вітер повалив дерева, рекламні стовпи та зірвав покрівлю багатоповерхівки.

Як повідомляє "Думская", шквальні пориви вирвали рекламну конструкцію з білбордами на в'їзді в місто Чорноморськ, а у самому місті багато дерев, що впали.

Одне із дерев, за даними видання, звалилося на машину місцевого бізнесмена Романа Гамурара.

На трасі Одеса-Рені сильний вітер підняв у повітря пил, через що автомобілісти були змушені їхати в умовах слабкої видимості.

dumskaya.net

У самій Одесі на вулиці Чорноморського козацтва на контактну мережу впало дерево, у результаті чого було тимчасово призупинено рух трамвайних маршрутів №1 і 7.

dumskaya.net

dumskaya.net

dumskaya.net

dumskaya.net

Крім цього, як інформує прес-служба Головного управління ДСНС України в Одеській області, в місті Білгород-Дністровський вітер зірвав дах із п'ятиповерхового житлового будинку.

Повідомлення про це надійшло на лінію "101" о 13:10. Уточнюється, що НП сталася за адресою вул. Маршала Бірюзова, 4.

Після прибуття на місце виклику рятувальники встановили, що вітром зірвано шиферний дах житлового будинку на 96 квартир на площі 360 кв. метрів. Загиблих і постраждалих у результаті інциденту немає.

Пошкоджений шифер демонтували для подальшого проведення відновлювальних робіт. Очевидці зазначили, що уламки, що розлетілися на значну відстань, пошкодили балкони квартир, кондиціонери, шибки.

od.dsns.gov.ua

od.dsns.gov.ua

od.dsns.gov.ua

od.dsns.gov.ua

Відзначимо, ураган 10 березня накрив також Львів. Зокрема, сильний вітер зірвав покрівлю з двоповерхового житлового будинку на вулиці Рибній.

Також у результаті негоди постраждав Київ. У місті падали дерева, зривало металеві конструкції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні оголосили штормове попередження. У всіх регіонах країни очікується сильний вітер.

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