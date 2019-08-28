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Обвалення будинку в Дрогобичі: рятувальники спростували основну причину НП

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Вибух газу, який попередньо назвали причиною обвалення під'їзду чотириповерхового житлового будинку в Дрогобичі Львівської області вночі, 28 серпня, був малоймовірним.

Про це заявив заступник директора департаменту реагування ДСНС Петро Коротинський на брифінгу в Києві (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"З початку руйнування цієї будівлі була підозра, що трапився вибух газу, проте під час проведення робіт, зокрема роботи газової служби було встановлено, що ця причина малоймовірна", – сказав він.

Обвалення будинку в Дрогобичі

Обвалення будинку в Дрогобичі

Поліція Львівської області

Як написав "Інтерфакс Україна", пресслужба "Львівгазу" також заявила, що обвалення будинку не пов'язане з природним газом.

"Фахівцями АТ "Львівгаз" одразу вночі було проведено обстеження підземних газопроводів, підвалів, під'їздів, контрольних трубок і всіх інших підземних інженерних комунікацій у радіусі 50 м на загазованість навколо будинку. Загазованості не виявлено... Напередодні викликів на службу 104 про витоки природного газу з цього будинку не надходило", – йдеться в повідомленні.

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Коротинський під час брифінгу зазначив, що під завалами можуть залишатися ще п'ятеро мешканців.

"За оперативними даними, під завалами може перебувати ще п'ятеро осіб, з огляду на кількість прописаних і можливу кількість людей, які проживали в цих квартирах", – додав заступник директора.

За його словами, пошуково-рятувальні роботи проводилися безперервно і будуть проводитися до остаточного виявлення всіх осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у результаті обвалення чотириповерхового житлового будинку в Дрогобичі двоє осіб загинули, ще 7-х госпіталізували. Головною причиною назвали вибух газу. Також у мережі з'явилося моторошні фото з місця НП.

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Тема
Вибух газу в Дрогобичі
Місце
Україна Львів
Тег
вибух будинку
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Что-то не видно радостных комментариев. Вспомните, что писали про Магнитогорск и просто поменяйте название.
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